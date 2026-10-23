Pe scurt: Ceremonii militare și religioase vor avea loc la Mediaș pentru a onora eroii Armatei României. Evenimentul este deschis publicului și începe la ora 13:00.

Ziua Armatei României va fi marcată la Mediaș printr-un eveniment organizat de Primăria Municipiului Mediaș, în colaborare cu Unitatea Militară 01810.

Potrivit comunicatului transmis de organizatori, întreaga comunitate locală este invitată să participe duminică, 25 octombrie 2026, la manifestările dedicate acestei zile cu semnificație națională.

Evenimentul va avea loc la Cimitirul Eroilor din Mediaș, începând cu ora 13:00. Programul include atât ceremonii militare, cât și religioase, menite să aducă un omagiu eroilor care au luptat pentru țară și să onoreze militarii care servesc în prezent.

Organizatorii subliniază că Ziua Armatei României amintește, în mod tradițional, de luptele din toamna anului 1944 pentru eliberarea ultimului colț de pământ românesc. În timp, această sărbătoare a devenit un simbol al tuturor bătăliilor purtate de ostașii români, fiind un moment în care națiunea își celebrează Armata și pe cei care îi poartă uniforma.

Manifestările de la Mediaș sunt gândite ca un prilej de recunoștință față de trecut și de respect pentru prezent, oferind publicului momente festive și ceremonialuri solemne.

Primăria Mediaș și Unitatea Militară 01810 îi invită pe localnici să fie prezenți la această manifestare, pentru a marca împreună o zi cu o încărcătură istorică și emoțională deosebită pentru comunitate.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2025, despre depuneri de coroane și momente militare la Mediaș de Ziua Armatei Române.

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