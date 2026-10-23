Pe scurt: Rectorul AFT Sibiu a subliniat responsabilitatea uriașă a viitorilor ofițeri, avertizând că o singură greșeală poate avea urmări tragice.

Rectorul-comandant al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, colonelul Dumitru Todosiuc, a transmis un mesaj puternic studenților vineri, 23 octombrie 2026, cu ocazia ceremoniei de depunere a jurământului militar.

Potrivit AGERPRES, Todosiuc a subliniat importanța fiecărei ore de pregătire și responsabilitatea pe care o vor avea viitorii ofițeri în cariera militară.

„O greșeală de comandant poate naște un nou cimitir al eroilor”, a avertizat colonelul Todosiuc, subliniind că deciziile luate de ofițeri în teren pot influența direct viețile militarilor pe care îi conduc. El a insistat că formarea temeinică și atenția la detalii sunt esențiale pentru a preveni tragedii și pentru a asigura succesul misiunilor militare.

În fața studenților care au depus jurământul militar, rectorul Academiei a evidențiat faptul că fiecare moment petrecut în pregătire contribuie la dezvoltarea abilităților de lider și la asumarea responsabilității față de subordonați.

„Fiecare oră de pregătire contează”, a spus Todosiuc, amintind că rolul unui comandant nu se limitează la ordine, ci implică și grijă pentru siguranța și viața militarilor din subordine.

Ceremonia de depunere a jurământului militar reprezintă un moment de referință pentru studenții Academiei Forțelor Terestre din Sibiu, marcând începutul carierei lor militare și asumarea valorilor și principiilor armatei.

Rectorul a transmis că, odată cu acest angajament solemn, tinerii trebuie să fie conștienți de impactul deciziilor lor și de faptul că fiecare alegere poate avea consecințe majore.

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu este una dintre cele mai importante instituții de învățământ militar din România, pregătind anual zeci de viitori ofițeri pentru cariere în cadrul Armatei Române. Mesajul rectorului vine într-un context în care accentul pe responsabilitate, profesionalism și pregătire continuă este mai actual ca oricând.

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