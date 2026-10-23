Compania MPI Magnesium intenționează să continue demersurile pentru exploatarea magneziului de la Rășinari, indiferent de rezultatul referendumului programat pentru 8 noiembrie. Andrei Degeratu, directorul general al companiei, a declarat, la „Interviurile Ora de Sibiu”, că votul localnicilor are caracter consultativ și că proiectul va merge mai departe prin procedurile de autorizare. În cazul unor blocaje administrative, compania ia în calcul inclusiv instanța.

Într-un interviu acordat redactorului-șef al Ora de Sibiu, Dragoș Popescu, Andrei Degeratu a vorbit despre viitorul proiectului de exploatare a magneziului din Valea Dobra, în contextul opoziției manifestate de o parte a comunității din Rășinari.

Întrebat ce va face compania dacă locuitorii votează împotriva exploatării, directorul general a precizat că referendumul nu schimbă, în mod direct, situația juridică a proiectului.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

„Referendumul este consultativ. E clar că nu poate să schimbe nimic pe termen scurt. Noi mergem înainte cu procedura de obținere a acordului de mediu și, în același timp, cu o campanie clară de informare a oamenilor”, a declarat Andrei Degeratu.

Acesta consideră că timpul rămas până la referendum este prea scurt pentru ca reprezentanții companiei să explice în detaliu proiectul tuturor locuitorilor.

Compania nu exclude un conflict în instanță

Una dintre întrebările adresate directorului general a vizat posibilitatea ca autoritățile locale să întârzie eliberarea documentelor necesare continuării procedurilor.

Degeratu a spus că nu își dorește un conflict juridic, dar că societatea nu intenționează să abandoneze proiectul dacă apar blocaje.

„Vă dați seama că nu avem de ales decât să luptăm până la capăt”, a declarat directorul general, întrebat dacă firma este pregătită să apeleze la justiție.

El a precizat că preferă continuarea dialogului cu administrația locală și obținerea documentelor în condițiile prevăzute de lege.

„Noi sperăm să nu fie cazul de așa ceva, să ajungem într-un blocaj. Nu ne dorim. Vă dați seama, mai ales că e important să avansăm”, a afirmat Degeratu.

Directorul general a criticat și formularea întrebării de la referendum, considerând că aceasta depășește proiectul MPI Magnesium și privește orice eventuală exploatare minieră pe teritoriul comunei.

Rășinărenii sunt chemați la urne pe 8 noiembrie

Referendumul local a fost aprobat de Consiliul Local Rășinari în 30 septembrie și va avea loc duminică, 8 noiembrie 2026.

Potrivit informațiilor prezentate anterior de Ora de Sibiu, locuitorii vor răspunde la întrebarea: „Sunteți de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a comunei Rășinari?”.

Pentru validarea referendumului este necesară participarea a cel puțin 30% dintre alegătorii înscriși pe listele electorale permanente, precum și îndeplinirea condiției privind voturile valabil exprimate. În comună sunt aproximativ 4.300 de alegători, ceea ce înseamnă un prag de prezență de circa 1.290 de persoane.

Compania Mineral Proiect Invest a obținut în septembrie 2026 licența de exploatare pentru perimetrul Valea Dobra, însă aceasta nu înlocuiește acordul de mediu și celelalte documente necesare începerii lucrărilor.

CITIȚI ȘI: Ce se întâmplă cu exploatarea magneziului de la Rășinari. Șeful MPI Magnesium, la „Interviurile Ora de Sibiu” – VIDEO

Comentarii