Pe scurt: Drumarii intervin pe Transfăgărășan după o nouă ninsoare, iar șoferii sunt sfătuiți să circule doar cu mașini pregătite pentru iarnă.

Transfăgărășanul a fost acoperit din nou de zăpadă vineri, 23 octombrie 2026, iar echipele de la DRDP Brașov intervin cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante pentru a curăța carosabilul.

Drumarii fac apel la șoferi să nu circule în zona alpină dacă nu au mașinile echipate corespunzător pentru condiții de iarnă.

„Intervenim în acest moment cu utilajele de deszăpezire și cu materiale antiderapante pentru curățarea carosabilului. Vă rugăm să nu circulați în zona alpină dacă nu aveți mașina pregătită pentru condiții de iarnă!”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov, potrivit postării de pe Facebook.

Transfăgărășanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România, este cunoscut pentru vremea schimbătoare și pentru faptul că, în sezonul rece, zăpada poate apărea chiar și la final de octombrie.

Drumarii acționează periodic pentru a menține drumul practicabil, însă autoritățile recomandă prudență maximă și echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă, lanțuri și alte dotări necesare pentru siguranță.

Ora de Sibiu a scris, în urmă cu cinci zile, despre intervențiile continue ale drumarilor pe Transfăgărășan, după ninsorile repetate din această perioadă.

Reprezentanții DRDP Brașov reamintesc tuturor participanților la trafic că, în zona alpină, condițiile meteo se pot schimba rapid, iar lipsa echipării corespunzătoare poate duce la blocaje sau accidente. Șoferii sunt sfătuiți să verifice starea drumului înainte de a porni la drum și să respecte indicațiile autorităților.

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