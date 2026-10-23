UPDATE 23 octombrie: Minora a fost găsită pe raza localității Târnava. Potrivit autorităților, în perioada în care a lipsit de acasă, aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

O minoră în vârstă de 12 ani din municipiul Mediaș a plecat voluntar de la domiciliu în data de 20 octombrie și nu a mai revenit.

Polițiștii sibieni o caută și solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea acesteia. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu desfășoară verificări pentru găsirea fetei.

Semnalmente: 1,55 m, păr lung de culoare șaten, ochi căprui, construcție atletică.

La momentul dispariției purta o geacă de culoare negru cu alb, blugi de culoare negru, pantofi sport de culoare alb.

Semne particulare: Prezintă o aluniță la nivelul obrazului stâng.

„La data de 22 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că fiica sa, numita Cristof Emilia-Marina, în vârstă de 12 ani, domiciliată în municipiul Mediaș, a plecat în mod voluntar de la domiciliu, fără a mai reveni. Semnalmente: 1,55 m, păr lung de culoare șaten, ochi căprui, constituție atletică. La momentul dispariției purta o geacă de culoare negru cu alb, blugi de culoare neagră și pantofi sport de culoare albă. Semne particulare: prezintă o aluniță la nivelul obrazului stâng”, a transmis IPJ Sibiu.

Polițiștii precizează că minora a plecat într-o direcție necunoscută.

Persoanele care pot oferi informații despre aceasta sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgență 112.

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