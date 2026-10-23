Pe scurt: Elevii din Sibiu au participat la jocuri și concursuri de baschet coordonate de antrenorii CSU, descoperind sportul într-un mediu prietenos. Proiectul a pus accent pe mișcare, fair-play și spirit de echipă.

În perioada 19–23 octombrie 2026, CSU Sibiu a organizat la Sala CSU activitatea „Creștem prin mișcare”, adresată elevilor din ciclul primar.

Evenimentul a făcut parte din programele educaționale „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”, reunind aproximativ 340 de copii de la cinci unități de învățământ din Sibiu: Colegiul Național „Octavian Goga”, Școala Gimnazială „Regele Ferdinand”, Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”, Școala Gimnazială Nr. 4 și Liceul Teoretic „Constantin Noica”.

Potrivit CSU Sibiu, activitățile au urmărit să aducă sportul mai aproape de cei mici și să promoveze un stil de viață activ.

Copiii au participat la jocuri de mișcare, ștafete, concursuri și exerciții adaptate vârstei, având ocazia să descopere baschetul într-un mediu dinamic și prietenos.

Antrenorii CSU Sibiu au coordonat activitățile, încurajând elevii să se implice activ, să colaboreze și să se bucure de sport, indiferent de experiența lor anterioară.

Inițiativa a pus accent pe dezvoltarea interesului pentru sport, familiarizarea copiilor cu baschetul, dar și pe valori precum fair-play și spiritul de echipă. Organizatorii au subliniat că astfel de proiecte sunt menite să îi ajute pe cei mici să descopere plăcerea de a face mișcare într-un mod natural, fără presiunea competiției.

La eveniment au participat și antrenori de la CSU Andu Sibiu, printre care Mădălina Simić-Geleriu, Alexandru Rubint, Nikola Simić, Călin Albu, Caius Bădescu, Eduard Marinca, Nicol Bogdan, Paul Popa, Cristian Rubint și Sebastian Costeiu.

Implicarea cadrelor didactice și entuziasmul elevilor au fost apreciate de organizatori, care consideră că succesul acțiunii confirmă importanța unor astfel de inițiative pentru comunitatea locală.

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▶ Vezi pagina acestui video: O generație nouă, cu mingea în mână: 340 de copii au descoperit baschetul la CSU Sibiu — VIDEO

Antonia Radu, responsabilă pentru dezvoltarea sectorului juvenil al clubului, a declarat:

„Ne bucurăm foarte mult de succesul acestei activități și, mai ales, de entuziasmul cu care copiii au participat. Ne-am dorit să le oferim o experiență diferită, în care să îmbinăm mișcarea, jocul și distracția, iar prin intermediul acestora să îi familiarizăm cu baschetul. Un aspect care ne-a bucurat în mod deosebit a fost feedbackul pozitiv primit atât din partea elevilor, cât și a cadrelor didactice. Consider că astfel de inițiative sunt extrem de importante, deoarece le oferă copiilor oportunitatea de a descoperi plăcerea de a face mișcare și de a se apropia de sport într-un mod natural, fără presiunea competiției. Ne dorim să continuăm astfel de proiecte, să dezvoltăm colaborările cu unitățile de învățământ din Sibiu și să încurajăm cât mai mulți copii să includă sportul în viața lor de zi cu zi. Cred că cel mai important rezultat al acestei săptămâni a fost faptul că cei mici au plecat din sală cu zâmbetul pe buze și cu dorința de a reveni.”

Părinții interesați își pot înscrie copiii la antrenamentele de baschet organizate de CSU Sibiu accesând csusibiu.ro sau apelând numărul de telefon 0726266610.

Ora de Sibiu a scris, în 21 octombrie 2026, despre recordul de puncte stabilit de M.J. Randolph Jr. la CSU Sibiu, un alt moment important pentru baschetul sibian.

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