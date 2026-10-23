Pe scurt: Pasajul Dumbrava va avea pereți noi, grupuri sanitare renovate și acces pentru persoane cu dizabilități. Pietonii trebuie să folosească rute alternative pe durata lucrărilor.

Modernizarea pasajului subteran Dumbrava a început joi, 22 octombrie 2026, după ce Primăria Sibiu a semnat contractul de execuție cu asocierea Sovim Global Construct – Instal Implus – Nedav Constar 2012.

Investiția, în valoare de 3,33 milioane de lei și finanțată din bugetul local, vizează transformarea completă a pasajului pietonal din zona Magazinului Dumbrava.

Potrivit Primăriei Sibiu, lucrările au debutat cu organizarea de șantier și vor dura șase luni, la care se adaugă perioada rece, când șantierul va fi suspendat.

Proiectul prevede refacerea pereților cu sticlă profilată sablată sau panouri din ciment, precum și amenajarea unui spațiu de informare interactivă.

Placajul din travertin și pardoseala din granit vor fi reabilitate, iar grupurile sanitare publice vor fi complet renovate. De asemenea, rețelele electrice, de iluminat, termice, sanitare și de canalizare vor fi modernizate.

Pasajul va deveni mai accesibil pentru toți pietonii: scara dinspre Teatrul Național Radu Stanca va fi dotată cu rampă de acces, iar dinspre Centrul Cultural Ion Besoiu va fi montat un ascensor electric.

La exterior, proiectul include reamenajarea spațiilor, instalarea de jardiniere noi și integrarea mobilierului urban în noul design.

Începând din 22 octombrie 2026, aleea dintre Magazinul Dumbrava și Teatrul Radu Stanca este închisă pietonilor. Primăria recomandă folosirea trotuarului dinspre sensul giratoriu. În prima etapă a lucrărilor, pasajul rămâne deschis pietonilor, dar doar pe un culoar special amenajat pentru siguranță.

Ora de Sibiu a scris, în februarie 2026, despre planurile de modernizare a pasajului subteran de la magazinul Dumbrava, investiția fiind anunțată la peste 1 milion de euro.

Primăria Sibiu precizează că, la finalul lucrărilor, pasajul va fi mai sigur, mai accesibil și va avea un aspect modernizat, adaptat nevoilor actuale ale orașului.

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