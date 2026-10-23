Peste 90 de medici din Sibiu, Mediaș, Brașov, Făgăraș și Târgu Mureș s-au întâlnit joi, 22 octombrie, la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, la simpozionul „Ora de aur în sepsis”, anunță Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

La manifestarea științifică, găzduită în Sala Senatului ULBS, au participat medici specialiști, medici primari și rezidenți. Simpozionul a fost organizat de conf. dr. Alina Bereanu, șefa Secției Clinice de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), și de dr. Bogdan Csillag, șeful UPU-SMURD din cadrul spitalului.

Cinci specialități, la aceeași masă

Întâlnirea a fost una multidisciplinară. Au fost prezenți medici din ATI, Medicină de Urgență, Boli Infecțioase, Farmacologie Clinică și Medicină Legală, specialitățile care intervin, pe rând, în îngrijirea unui pacient cu sepsis.

Prelegerile au fost susținute de prof. dr. Victoria Bîrluțiu, prof. dr. Gabriela Cioca, prof. dr. Horațiu Dura, șef de lucrări dr. Iris Mureșan, conf. dr. Mihai Sava, conf. dr. Pantelie Nicolcescu, asist. univ. dr. Ioana Codru și șef de lucrări Bogdan Vintilă. Discuțiile au pornit de la cele mai noi ghiduri și protocoale standardizate, potrivit spitalului.

De ce contează prima oră

Mesajul central al simpozionului, transmis de spital, este că sepsisul e o urgență medicală majoră. Recunoașterea rapidă a bolii, resuscitarea volemică corectă (refacerea volumului de lichide din organism) și administrarea antibioticelor în primele 60 de minute fac diferența între viață și moarte. De aici vine și numele întâlnirii, „ora de aur”.

Sepsisul apare atunci când răspunsul organismului la o infecție scapă de sub control și începe să afecteze organele. De aceea, pacientul trece de obicei prin mai multe secții: e preluat în Urgențe, ajunge la Terapie Intensivă și are nevoie de tratamentul antibiotic potrivit infecției. În această situație, coordonarea dintre specialități este esențială.

Urgențele din Sibiu, sub presiune

Primul contact al multor pacienți cu sepsis este UPU-SMURD. În primăvară, dr. Bogdan Csillag explica de ce e arhiplin la Urgențe în Sibiu. Echipa de acolo lucrează zilnic între dotări de top și supraaglomerare.

Infecțiile severe sunt tratate la Sibiu și de secția de Boli Infecțioase, despre care am scris în cum se luptă medicii din Sibiu cu bolile infecțioase.

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