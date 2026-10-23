Pe scurt: Colaborarea dintre Kawasaki și Transgaz vizează testarea tehnologiei de transport al hidrogenului prin conducte, un proiect considerat premieră mondială.

Kawasaki și Transgaz au semnat un memorandum de parteneriat pentru dezvoltarea transportului hidrogenului prin conducte terestre în România, potrivit Economica.net.

Evenimentul a avut loc la Tokyo, în cadrul Forumului de Inovare România–Japonia 2026, în prezența unor oficiali guvernamentali din Japonia și România.

Conform comunicatului, parteneriatul strategic urmărește colaborarea pentru transportul hidrogenului la scară largă prin conducte terestre, un obiectiv pe care Transgaz îl are pentru Europa Centrală și de Est. Proiectul va combina experiența Transgaz în domeniul conductelor cu tehnologia Kawasaki de compresoare centrifugale pentru hidrogen, consolidând astfel rolul României ca hub energetic regional și creând un model pentru aprovizionarea și transportul hidrogenului în condiții de siguranță către țările vecine.

Test demonstrativ cu tehnologia Kawasaki în România

În prima etapă a colaborării, Kawasaki va începe în România teste demonstrative pentru transportul terestru al hidrogenului gazos pur, folosind compresorul centrifugal KM Comp-H2.

Demonstrația face parte din proiectul „România / Studiu de fezabilitate și demonstrație pentru lanțul de aprovizionare cu hidrogen: compresor centrifugal pentru transportul terestru al hidrogenului gazos”, selectat pentru programul „Co-creare orientată spre viitor cu Sudul Global”, finanțat din bugetul suplimentar pentru anul fiscal 2024 al Ministerului Economiei, Comerțului și Industriei din Japonia (METI).

Programul METI are ca scop sprijinirea reconstrucției Ucrainei și consolidarea cooperării cu țările din Europa Centrală și de Est. Potrivit Kawasaki, demonstrația din România va fi prima inițiativă la nivel mondial care urmărește transportul hidrogenului gazos la scară largă prin conducte.

Kawasaki mizează pe tehnologia compresoarelor centrifugale pentru hidrogen

Compania japoneză subliniază că reducerea costurilor de aprovizionare este esențială pentru adoptarea pe scară largă a energiei pe bază de hidrogen. Una dintre soluțiile propuse este utilizarea conductelor terestre capabile să transporte eficient volume mari de hidrogen, însă provocarea majoră rămâne comprimarea eficientă a hidrogenului gazos pur la presiuni ridicate, într-un spațiu limitat.

Kawasaki va valorifica expertiza acumulată în dezvoltarea compresoarelor centrifugale pentru hidrogen pentru a contribui la realizarea unui transport terestru eficient al acestui gaz.

Compania urmărește să dezvolte transportul hidrogenului gazos la scară largă prin conducte și, prin integrarea acestei tehnologii cu gama sa de produse pentru hidrogen — turbine, motoare, nave transportoare, rezervoare — să construiască un lanț de aprovizionare cu hidrogen, contribuind la obiectivul unei lumi neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon.

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