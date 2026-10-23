Primăria Sibiu despre semafoarele cerute de locuitorii din Vasile Aaron: schimbări pregătite pe strada Semaforului

Primăria Sibiu anunță că are în plan modernizarea străzii Semaforului din cartierul Vasile Aaron, iar odată cu această investiție și cu construirea unei noi parcări zonale, sistemul de circulație din zonă va fi reorganizat pentru creșterea siguranței pietonilor și a șoferilor.

Reacția administrației locale vine după ce mai mulți sibieni care locuiesc în cartierul Vasile Aaron au spus că instalarea unor semafoare la trecerile de pietoni de pe strada Semaforului ar fi o soluție pentru sporirea siguranței, pe una dintre arterele aglomerate ale cartierului. DETALII AICI

Reprezentanții Primăriei nu au precizat dacă instalarea semafoarelor este inclusă în planurile actuale, însă spun că strada va trece printr-un amplu proces de modernizare.

„Primăria Sibiu a inițiat un proiect pentru lucrări ample de modernizare a străzii Semaforului, fiind în curs elaborarea documentațiilor. Un al doilea proiect major care urmează să se realizeze pe această stradă este construcția parcării zonale de la piața agroalimentară. În acest context, zona străzii Semaforului se va schimba radical, iar odată cu realizarea acestor două mari investiții se va resistematiza și sistemul de circulație, inclusiv cea pietonală, în sensul creșterii siguranței în deplasare pe această arteră aglomerată”, a transmis Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Sibiu.

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S-au făcut primii pași. 500.000 de lei pentru elaborarea documentațiilor tehnice

Pentru modernizarea străzii Semaforului, în bugetul municipiului Sibiu pentru 2026 au fost prevăzuți 500.000 de lei pentru elaborarea documentațiilor tehnice. Suma este destinată etapei de pregătire a investiției, în contextul în care Primăria anunță că documentațiile sunt în curs de elaborare.

În paralel, municipalitatea pregătește și construirea noii parcări zonale din Vasile Aaron, cu 192 de locuri. Licitația pentru găsirea unui constructor a fost lansată în iunie 2026, proiectul prevăzând demolarea actualei piețe agroalimentare și construirea unei clădiri moderne, care va include atât spații comerciale, cât și locuri de parcare. Cele două investiții ar urma să schimbe semnificativ zona și să permită reorganizarea circulației pe strada Semaforului.

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Piața agroalimentară din Vasile Aaron, înlocuită cu o clădire modernă

Unul dintre proiectele care vor schimba aspectul zonei este construirea unei parcări zonale în locul actualei piețe agroalimentare de pe strada Semaforului. Investiția este prevăzută pe un teren cu o suprafață de 2.551 de metri pătrați, unde municipalitatea intenționează să ridice o clădire cu spații comerciale și aproape 200 de locuri de parcare.

Potrivit documentației, viitoarea construcție va avea două subsoluri, parter, trei etaje și o terasă circulabilă. La parter va funcționa piața agroalimentară, alături de locuri de parcare, iar la nivelurile superioare vor fi amenajate parcări supraterane. Unul dintre subsoluri va include o parcare închisă și un adăpost de protecție civilă.

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