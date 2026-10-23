Pe scurt: Spitalul Municipal Sibiu ar putea beneficia de noi spații pentru radiologie și stomatologie, reparații la intrare și îmbunătățiri de siguranță, dacă proiectele propuse de Primărie vor fi aprobate.

Primăria Sibiu a anunțat că în ședința ordinară a Consiliului Local din luna octombrie vor fi supuse aprobării patru proiecte de investiții pentru modernizarea Spitalului Municipal Sibiu.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, aceste investiții sunt finanțate din bugetul local și vizează îmbunătățirea condițiilor și serviciilor oferite pacienților.

Prima investiție propusă se referă la extinderea construcțiilor modulare existente în Policlinica Spitalului, pentru a crea noi spații medicale destinate activității de radiologie și stomatologie. Proiectul prevede amplasarea unor containere medicale cu structură metalică și panouri termoizolante lângă construcția modulară deja existentă.

Suprafața suplimentară va fi de 180 de metri pătrați și va include spații de acces, cabinete, camere pentru investigații radiologice, camere de comandă, spații de pregătire a pacienților, grupuri sanitare și spații tehnice.

O altă investiție vizează lucrări de reparații și întreținere la intrarea corpului Spitalului de pe strada C. Noica. Aceste lucrări urmăresc îngrijirea și punerea în valoare a elementelor arhitecturale din metal și piatră de la această intrare.

Intervențiile vor include îndepărtarea depunerilor și a materialelor degradate, curățarea suprafețelor, consolidarea elementelor, completarea zonelor lipsă, tratarea anticorozivă și aplicarea straturilor de protecție, precum și lucrări asupra elementelor de piatră.

Al treilea proiect propus se referă la modificarea porții de acces și refacerea împrejmuirii pe limita laterală a Policlinicii Spitalului. Aceste lucrări sunt necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de acces, asigurarea unei delimitări corespunzătoare a incintei și creșterea funcționalității și siguranței. Proiectul prevede refacerea soclului și a gardului propriu-zis.

Ultima investiție propusă de Primăria Sibiu vizează reorganizarea funcțiunilor și conformarea la cerința de securitate la incendiu la subsolul corpului în care funcționează Spitalul.

Acest proiect presupune modernizarea instalațiilor electrice și a iluminatului, realizarea unui iluminat de securitate pentru evacuare și intervenție, precum și implementarea măsurilor necesare pentru detectarea și semnalizarea incendiilor la nivelul subsolului.

Toate aceste proiecte urmează să fie analizate și votate de Consiliul Local Sibiu în cadrul ședinței din luna octombrie.

Primăria Sibiu subliniază că investițiile sunt parte a eforturilor de modernizare a Spitalului Municipal, unitate medicală care a intrat recent în subordinea administrației locale, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.

Comentarii