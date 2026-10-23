Pe scurt: Bastionul Haller și zidurile Cazarma 90 vor fi restaurate cu fonduri europene, iar lucrările includ reabilitarea zidăriei, refacerea hidroizolației și iluminat arhitectural LED.

Consilierii locali vor aproba, în ședința de la finalul lunii octombrie, indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de restaurare a zidurilor de apărare din ansamblul fortificațiilor medievale – Bastion Haller și Cazarma 90.

Potrivit proiectului de hotărâre, investiția totală se ridică la 20.320.751,36 lei cu TVA, din care 14.450.942,37 lei reprezintă costurile de construcții și montaj.

Proiectul, inițiat de primarul Astrid Cora Fodor, va fi depus pentru finanțare europeană nerambursabilă prin Programul Regiunea Centru 2021-2027, Prioritatea 8.1, care susține regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului și dezvoltarea potențialului turistic al municipiilor din regiune. Scopul principal este conservarea acestor monumente istorice și creșterea numărului de vizitatori în centrul istoric al Sibiului.

Lucrările propuse pentru Bastionul Haller includ curățarea vegetației parazitare, refacerea hidroizolației prin decopertarea masei de pământ adiacentă zidului pe o lățime de 5 metri, reabilitarea zidăriei cu materiale specifice monumentelor istorice și instalarea unui sistem de iluminat arhitectural cu LED. Suprafața studiată pentru Bastionul Haller este de 702 mp, cu o suprafață construită și desfășurată de 440 mp.

În cazul zidurilor Cazarma 90, lucrările prevăd decopertarea spațiului verde pe o lățime de 2,5 metri, refacerea hidroizolației, desfacerea balustradei existente și realizarea unui parapet din zidărie, închis la partea superioară cu o învelitoare din cărămidă plină presată. De asemenea, va fi instalat iluminat arhitectural LED, cu corpurile montate la 0,3 metri de suprafața zidului, la distanțe de 5 metri între ele. Suprafața studiată pentru Cazarma 90 este de 5.769 mp, cu o suprafață construită și desfășurată de 104 mp.

Intervențiile vor cuprinde și înlocuirea porțiunilor de zidărie lipsă sau degradată cu cărămidă istorică, curățarea manuală a barbacanelor, refacerea trotuarelor perimetrale pentru dirijarea apelor pluviale și aplicarea tratamentelor de stopare a dezvoltării vegetației. Toate aceste lucrări sunt menite să asigure conservarea pe termen lung a obiectivelor și să îmbunătățească siguranța și accesibilitatea pentru vizitatori.

Bastionul Haller, construit în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, este situat în capătul sud-estic al fortificațiilor Sibiului, pe Bulevardul Corneliu Coposu și strada Pompei Onofreiu. Zidurile Cazarma 90, amplasate pe Bulevardul Corneliu Coposu și Piața Unirii, au făcut parte dintr-o cazarmă ridicată la 1792 și finalizată în 1807, fiind demolate parțial în 1986. Ambele obiective sunt incluse în principalele trasee turistice ale orașului și reprezintă repere istorice importante pentru Sibiu.

Ora de Sibiu a scris și în iunie 2024 despre inițierea procesului de reabilitare a Bastionului Haller și a zidurilor de la Cazarma 90.

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