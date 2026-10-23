Pe scurt: Profesorii de engleză din tot județul Sibiu au participat la un atelier despre evaluare și scriere academică, cu invitați de la Cambridge și British Council.

Profesori de limba engleză din întreg județul Sibiu, alături de studenți interesați de o carieră în învățământ, s-au întâlnit joi, 22 octombrie 2026, la Facultatea de Litere și Arte a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Evenimentul, desfășurat sub titlul „Writing for Success: Assessment & Academic Writing”, a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu în parteneriat cu British Council, Fischer International, Cambridge University Press și Facultatea de Litere și Arte.

Potrivit comunicatului transmis de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, întâlnirea a reunit cadre didactice aflate la început de drum, dar și profesori cu experiență, precum și studenți care își doresc să devină profesori. Participanții au avut parte de câteva ore de învățare, dialog și schimb de experiență, într-un cadru deschis și colaborativ.

Deschiderea evenimentului a fost marcată de intervențiile prof. dr. Laura Pitariu, inspector școlar pentru limbi moderne, și conf. univ. dr. Nicoleta Eva Burdușel, prodecanul Facultății de Litere și Arte. Cele două au subliniat importanța colaborării dintre mediul preuniversitar și cel universitar și au salutat prezența numeroasă a profesorilor și studenților.

Printre invitații speciali s-au numărat Benjamin Herbert, reprezentant al Cambridge University Press, Aniella Giorgiana Bușilă, Cristiana Oșan și Teodora Naiba. Aceștia au prezentat idei și perspective despre evaluarea competențelor lingvistice și scrierea academică, oferind resurse și exemple utile pentru activitatea la clasă. Prezentările interactive au generat întrebări și discuții, iar participanții au împărtășit experiențe din activitatea lor didactică.

Atmosfera a fost animată de dialoguri între profesori din generații diferite și viitori colegi, care au găsit un spațiu propice pentru a învăța unii de la ceilalți. Pauzele au fost prilej de revederi și conversații, consolidând sentimentul de apartenență la o comunitate profesională unită de pasiunea pentru educație.

La finalul întâlnirii, organizatorii au pregătit o tombolă cu premii oferite de Fischer International, Cambridge University Press și British Council, adăugând un plus de emoție și voie bună evenimentului. Mulți dintre cei prezenți au plecat cu idei noi pentru orele de curs și cu bucuria de a face parte dintr-o comunitate activă.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre o altă activitate educativă organizată la Sibiu.

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