Pe scurt: Parlamentul analizează o inițiativă care ar putea elimina impozitul auto pentru o mașină deținută de fiecare român. Proiectul prevede compensarea pierderilor pentru primării.

Un proiect de lege depus în Parlament propune ca persoanele fizice să fie scutite de la plata impozitului auto pentru un singur autoturism deținut sau codeținut.

Potrivit Libertatea, inițiativa legislativă prevede ca fiecare contribuabil să poată alege mașina pentru care solicită această facilitate, iar pentru cei care dețin un singur autoturism, scutirea să fie aplicată automat.

Proiectul nu ține cont de norma de poluare a vehiculului, astfel încât orice autoturism, indiferent de vechime sau tipul de motorizare, poate beneficia de scutire. Pentru autoturismele suplimentare, pentru vehiculele deținute de persoane juridice sau pentru alte categorii de mijloace de transport, impozitarea va continua conform reglementărilor actuale.

Statul va compensa pierderile primăriilor din bugetul de stat

Deoarece impozitul pe autovehicule este o taxă locală, proiectul prevede ca pierderile financiare ale autorităților locale să fie compensate integral prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (TVA), aprobate distinct în legea bugetului de stat.

Inițiatorii subliniază că măsura nu modifică alte taxe legate de achiziția vehiculelor, combustibil, utilizarea infrastructurii sau activitățile economice.

Propunerea păstrează criteriile de impozitare bazate pe capacitatea cilindrică și norma de poluare pentru toate vehiculele care rămân impozabile. Scutirea este limitată la un singur autoturism pentru fiecare persoană fizică, iar opțiunea legislativă vizează proprietatea personală de bază.

Autorii proiectului precizează că nu se instituie o imunitate fiscală generală pentru patrimoniul auto și nu sunt scutite colecțiile sau flotele personale.

Proiectul aduce în discuție rolul social al autoturismelor, mai ales în zonele unde transportul public este insuficient sau inexistent. Scutirea se va aplica fără a ține cont de norma de poluare, ceea ce ar putea diminua efectul stimulativ pentru achiziția de vehicule mai puțin poluante.

Potrivit inițiativei, modificarea va fi introdusă la articolul 469, alineatul (1) din Codul fiscal. Printre prevederile principale se numără:

acordarea automată a scutirii pentru persoanele fizice care dețin un singur autoturism;

posibilitatea de a desemna autoturismul scutit în cazul deținerii mai multor vehicule;

menținerea opțiunii alese pentru anii următori, cu posibilitatea modificării;

compensarea pierderilor financiare ale autorităților locale din bugetul de stat;

schimbul de date între instituții pentru a evita birocrația suplimentară.

Persoanele care dețin mai multe autoturisme vor continua să plătească impozit pentru vehiculele nesupuse scutirii, calculul rămânând bazat pe capacitatea cilindrică și norma de poluare.

Autorii proiectului susțin că inițiativa nu contravine legislației Uniunii Europene, care nu impune un impozit anual general pentru deținerea unui autoturism privat.

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