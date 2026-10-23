Vineri, 23 octombrie 2026, Astra Film Festival a transformat Sala Thalia din Sibiu într-un loc al întâlnirii dintre tradiție, tehnologie și povești de viață.

Potrivit Astra Film, atmosfera din fața sălii a fost animată de oameni îmbrăcați în port popular, copii și adulți pregătindu-se pentru proiecția filmului „Calea Laptelui”, regizat de Dumitru Budrala. Coada de la intrare s-a întins pe zeci de metri, iar trecătorii curioși au aflat că așteptarea era pentru un film despre ciobani și viața la munte.

Proiecția „Calea Laptelui” a început la ora 18:00 și a adus în prim-plan povestea familiei Pătru, Maria, Petrică și frații lor, surprinzând munca zilnică a ciobanilor, transhumanța și legătura profundă cu muntele.

Petrică, unul dintre protagoniști, a spus în film: „Trebuie să-ți placă muntele, că dacă da, totul e simplu. Dacă nu, ți-e frică de tot ce produce natura. Dacă vine lupu’, dacă vine ursu’… Este o onoare să fii cioban, să înțelegi ce îi trebuie oii, să ai un dar de la Dumnezeu dat și să poți face asta”.

Înainte de proiecție, publicul a fost introdus în atmosferă de un moment muzical susținut de MA RA MU, care a cântat despre dor și a pregătit scena pentru povestea Mariei, soția și mama care își așteaptă familia acasă. Sala Thalia s-a dovedit neîncăpătoare, iar spectatorii au apreciat atât filmul, cât și glumele lui Pătru și Petrică, într-o ediție a festivalului dedicată temei „Muntele viu”. Anul 2026 a fost declarat oficial Anul Pajiștilor și Păstorilor, iar evenimentul a pus accent pe importanța păstoritului în cultura românească.

Discuții despre transhumanță, familie și viitorul păstoritului la Doctalk-ul „Muntele viu”

Imediat după proiecție, publicul i-a întâlnit pe Maria, Pătru și Petrică în cadrul Doctalk-ului „Muntele viu”, moderat de jurnalistul Vitalie Cojocari.

Alături de ei au participat regizorul Dumitru Budrala și Ramona Duminicioiu, președintele Eco Ruralis. Discuțiile au atins subiecte precum libertatea păstorilor, relația tată-fiu, rolul femeii în familie și transformările transhumanței.

Dumitru Budrala a povestit cum, în copilărie, turmele de oi îi păreau un „fluviu” care traversa satul, iar experiența filmării l-a impresionat prin forța și reziliența familiei.

„Chiar dacă a fost aproape ucis de urs, Pătru și-a continuat munca cu aceeași pasiune, e fabulos”, a spus regizorul.

Profesoara Mihaela Miroiu, prezentă în sală, a comparat-o pe Maria cu Penelopa din Odiseea, subliniind forța ei de a ține familia unită: „Maria, ești unul dintre cele mai frumoase personaje feminine din cultura română! Ai o forță și Dumitru Budrala a reușit să vadă forța asta a ta”.

Ramona Duminicioiu a evidențiat că România este „cea mai mare producătoare de carne de oaie din UE” și că „agricultura noastră pastorală este vie comparativ cu alte țări din UE”. Totuși, Dumitru Budrala a remarcat că „transhumanța mare, aceea cu drumuri lungi, de 5-6 săptămâni, e moartă. Cea filmată de mine în 1997 nu mai există. Acum avem doar agricultura asta pastorală, de mers o săptămână, poate două”.

Din perspectiva Parlamentului European, Nicu Ștefănuță a atras atenția asupra dificultăților de comunicare cu Bruxelles-ul, unde oieritul și transhumanța sunt văzute ca fenomene ale trecutului, și a menționat problema vaccinului la ovine.

Filme despre lâna europeană, munca cu roboți și drame de familie

Tot la Sala Thalia, publicul a vizionat filmul „Lână, om, oaie” (Walter Aigner / Austria / 2026), care analizează locul lânii în economia și cultura europeană. Regizorul a arătat că mai mult de jumătate din lâna produsă în Europa este distrusă, în timp ce fibrele sintetice domină piața.

„Pierdem proiecte mari care ajută fabricarea lânii. S-au închis recent un atelier de lână din Portugalia și două din Bulgaria”, a spus Walter Aigner la sesiunea de Q&A.

El a mărturisit că cea mai mare provocare a fost să găsească curajul de a realiza primul său film, după 25 de ani de lucru în industrie.

Un alt subiect abordat a fost impactul tehnologiei asupra muncii, prin filmul „Cum să vorbești cu Lydia?” (Rusudan Gaprindashvili / Georgia, Germania), care urmărește povestea unui tânăr din Republica Moldova ce lucrează într-un centru logistic din Germania, sub supravegherea unei inteligențe artificiale numite Lydia.

Regizoarea a subliniat diferența dintre munca alături de oameni și cea sub coordonarea unui robot: „E atât de diferit când lucrezi cu oameni. Râzi, comunici, se creează comunități și prietenii. Acum, cu Lydia, era atât de multă singurătate…”.

Filmul „Ultimele scrisori ale bunicii” (Olga Lucovnicova / România, Republica Moldova, Belgia, Olanda / 2025) a adus în discuție o poveste personală, regizoarea încercând să afle ce s-a întâmplat cu bunica ei după prăbușirea URSS-ului. Olga Lucovnicova a povestit despre dificultatea de a lucra cu propria familie și despre impactul emoțional al descoperirii unor scrisori vechi: „E foarte greu să lucrezi cu propria familie, probabil va fi ultimul meu film autobiografic”.

Cei interesați pot vedea filmul pe 24 octombrie la Astra Film Cinema.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre programul Astra Film Junior și activitățile dedicate tinerilor la festival.

Programul Astra Film Junior a continuat cu proiecții pentru toate categoriile de vârstă și cu spectacolul de teatru „Deșteptarea”, regizat de Bobi Pricop, inspirat din fapte reale despre adolescență și viața online.

Studenții din DocStudentHub au participat la un masterclass cu Liviu Țipuriță. Vineri, 23 octombrie 2026, a fost ultima zi pentru ambele programe dedicate tinerilor generații, iar locurile la DocTalk-ul zilei s-au ocupat rapid.

Comentarii