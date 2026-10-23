Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu își continuă misiunea de inovare în domeniul educației speciale prin participarea la prima întâlnire transnațională a proiectului european Erasmus+ „CALM-MATH” (AI-supported Cognitive Accessible Learning in Mathematics for Mixed-ability Students, nr. proiect: 2026-1-LT01-KA220-SCH-000455811).

Evenimentul de lansare are loc în perioada 22–23 octombrie 2026 în Lituania, la școlile gazdă Panemunių mokykla (Kriūkai) și Gelgaudiškio „Šaltinio“ ugdymo centras, reunind specialiști și cadre didactice din parteneriatul internațional format din instituții din Lituania, Turcia, Irlanda și România. Din partea Centrului Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu participă prof. Dolan Ramona Corina, coordonatoarea proiectului din partea școlii, și prof. Streinu-Buta Elena Alina, care s-au alăturat echipelor din țările partenere pentru a pune bazele unei colaborări ce se va desfășura pe parcursul următorilor doi ani.

La nivel european, proiectul beneficiază de o finanțare totală de 250.000 de euro, din care grantul alocat direct Centrului Școlar de Educație Incluzivă din Turnu Roșu este de 38.326 de euro. Această sumă acoperă activitățile de cercetare, dezvoltarea de materiale didactice, cursurile de formare și mobilitățile cadrelor didactice.

Premisa de la care pornește proiectul este una simplă, dar extrem de necesară: mulți copii cu cerințe educaționale speciale sau cu dificultăți de învățare întâmpină blocaje atunci când se confruntă cu noțiuni matematice abstracte sau cu probleme complexe. Inițiativa CALM-MATH își propune să schimbe această abordare prin crearea de ghiduri practice, șabloane de lecții și fișe vizuale axate pe matematică funcțională — adică pe deprinderi concrete, esențiale pentru viața cotidiană: gestionarea banilor, măsurarea cantităților sau orientarea în timp. Totodată, profesorii vor învăța să integreze inteligența artificială într-un mod sigur și controlat, adaptând rapid exercițiile la ritmul și nevoile fiecărui elev.

Programul primei reuniuni din Lituania include activități tehnice și vizite de studiu axate pe rezultate practice:

În prima zi (22 octombrie): Partenerii au aprobat structura generală a proiectului, au selectat logo-ul oficial și au conturat în detaliu primele materiale didactice ce urmează să fie dezvoltate. De asemenea, au fost clarificate procedurile financiare, regulile de comunicare și cadrul de colaborare la distanță între echipele din cele patru țări.

În a doua zi (23 octombrie): Echipa vizitează centrul de educație specială din Gelgaudiškis pentru a analiza direct metodele de lucru folosite la clasă. Sesiunile de lucru sunt dedicate definirii criteriilor de calitate, evaluării riscurilor și stabilirii etapelor necesare pentru implementarea noilor instrumente la clasă.

Pe lângă participarea activă la dezvoltarea materialelor, CSEI Turnu Roșu deține un rol strategic major în cadrul consorțiului, fiind liderul pachetului de lucru WP4 (Piloting and Evaluation). Astfel, școala din Turnu Roșu va coordona procesul de pilotare la clasă a noilor metode didactice în toate țările partenere și va găzdui, în decembrie 2027, activitatea de formare a cadrelor didactice (LTT).

„Participarea CSEI Turnu Roșu în acest proiect european reconfirmă angajamentul nostru de a oferi elevilor cu cerințe educaționale speciale instrumente moderne, accesibile și adaptate lumii digitale în care trăim, facilitându-le integrarea școlară și socială.”

— Echipa de proiect CSEI Turnu Roșu

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