Pe scurt: Consiliul Local Sibiu analizează un proiect care prevede creșterea tarifelor pentru serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din 2027. Ajustarea se bazează pe indicele prețurilor de consum, iar valoarea contractului cu DD Chim S.R.L. va crește cu peste 129.000 de lei.

Tarifelor pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Sibiu se vor majora începând cu anul viitor. Costurile vor fi corelate cu evoluția inflației.

Conform proiectului de hotărâre ce va ajunge joia viitoare pe masa consilierilor locali, tarifele practicate de operatorul DD Chim S.R.L. pentru serviciile de deratizare, dezinfecție și dezinsecție vor fi majorate începând cu 1 ianuarie 2027. Ajustarea tarifelor se bazează pe evoluția indicelui prețurilor de consum pentru perioada august 2025 – august 2026, care a fost de 106,17%.

Noile tarife propuse sunt următoarele (fără TVA): dezinsecția țânțarilor pe anumite suprafețe va costa 0,0272 lei/mp, iar pe alte suprafețe 0,0193 lei/mp. Pentru dezinsecția căpușelor la exterior, tariful va fi de 0,0339 lei/mp, iar pentru dezinsecția la interior, 0,1641 lei/mp. Deratizarea la exterior va costa 0,0688 lei/mp, iar la interior 0,5087 lei/mp. Pentru dezinfecție, tariful va fi de 0,0865 lei/mp.

Aceste ajustări vor duce la o creștere a valorii totale a contractului cu DD Chim S.R.L. cu suma de 129.731,75 lei (inclusiv TVA), astfel încât valoarea totală a contractului va ajunge la 7.813.652,76 lei (inclusiv TVA), față de 7.683.921,01 lei anterior.

Solicitarea de ajustare a tarifelor a fost depusă de DD Chim S.R.L. la Primăria Sibiu în data de 14 septembrie 2026 și a fost fundamentată pe baza prevederilor legale și contractuale privind actualizarea tarifelor în funcție de inflație. Potrivit raportului de specialitate, ajustarea tarifelor se face prin aplicarea coeficientului de indexare cu evoluția indicelui prețurilor de consum total la cheltuielile de exploatare, fără a modifica suprafețele sau cantitățile programate.

Potrivit documentului, ajustarea tarifelor nu implică modificarea volumului sau suprafețelor programate pentru aceste servicii, ci doar corelarea prețurilor cu evoluția inflației.

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