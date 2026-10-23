Pe scurt: Incident grav în largul Constanței: o navă ar fi fost avariată de drone, iar salvatorii acționează pentru echipaj. Este al treilea caz similar în octombrie.

Un marinar a murit, iar alți trei sunt dați dispăruți după ce o navă comercială sub pavilionul Insulelor Comore s-a răsturnat vineri, 23 octombrie 2026, în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine est de Constanța. Comandantul navei a anunțat că vasul ar fi fost lovit de drone.

UPDATE: Ce confirmă MAI

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, în jurul orei 10:00, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați de Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) Constanța despre un incendiu izbucnit la bordul navei. Nava a suferit avarii majore și s-a răsturnat, existând riscul iminent să se scufunde.

La bord se aflau 13 persoane. Zece dintre ele au fost recuperate de o altă navă comercială aflată în zonă: nouă în viață și una decedată. Cei nouă supraviețuitori au fost preluați apoi de nava Gărzii de Coastă. Celelalte trei persoane sunt în continuare date dispărute.

Operațiunea de salvare din largul Constanței. Foto: captură video Ora de Tulcea

O navă a Gărzii de Coastă și una a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) îi caută pe marinarii dispăruți. Un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI a fost prealertat, însă condițiile meteo nu permit deocamdată intervenția din aer. În Portul Constanța așteaptă patru ambulanțe SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă, două autospeciale pentru transportul victimelor multiple și un post medical avansat.

Potrivit Știrile PRO TV, este vorba despre Khoryv, un petrolier de mici dimensiuni, cu un echipaj format din marinari ucraineni și azeri. Comandantul a trimis un semnal SOS și a anunțat că nava ar fi fost lovită de drone. MAI nu a precizat în comunicat cauza incendiului.

Președintele Nicușor Dan a declarat: „Suntem în această situație. După cum știți, ieri am avut o ședință CSAT exact pe subiectul acesta. Marți, la solicitarea noastră și a bulgarilor, a avut loc o ședință a comitetului NATO dedicat situației. Vom avea echipamente suplimentare și, evident, este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară în contextul războiului din Ucraina.”

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a numit atacul „o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație”.

Primele informații

Primele relatări, apărute înainte de comunicatul MAI:

Potrivit Mediafax, echipele de salvare se îndreaptă spre zonă pentru a recupera marinarii aflați în pericol.

Inițial, unele surse au vehiculat numele navei Sakis Antoniou, informație neconfirmată oficial. Nava ar fi suferit avarii grave și s-ar fi aflat în pericol de scufundare. Unele surse susțin că vasul s-ar fi scufundat deja după incident.

Incidentul s-a produs la 13 mile marine de țărm, dincolo de apele teritoriale ale României, care se întind pe 12 mile marine de la coastă.

Potrivit primelor informații, aproximativ 10 persoane ar fi fost rănite. Pentru gestionarea situației, au fost alertate echipajele medicale, fiind mobilizate trei echipaje B2, două ATPVM, un echipaj C1 și un punct medical avansat.

Conform unor surse, 13 persoane (10 cetățeni ucraineni și 3 cetățeni azeri) aflate la bordul navei atacate în Marea Neagră ar fi fost preluate de o altă navă comercială.

O persoană ar fi fost găsită decedată, în timp ce alte trei sunt căutate de echipele de salvare.

Misiunea de salvare este în desfășurare.

Al treilea incident cu nave atacate de drone în Marea Neagră în octombrie

Acesta este al treilea incident grav raportat în Marea Neagră în luna octombrie. Pe 5 octombrie, nava turcească Royad Mammadov, încărcată cu cereale, a fost lovită de drone în apropierea platformei Pescăruș și s-a scufundat. În urma acelui atac, doi marinari au murit, iar 11 membri ai echipajului au fost salvați, potrivit Ministerului Afacerilor Interne.

Pe 15 octombrie, nava Wine Trader, sub pavilion San Marino, a fost avariată la 14 mile marine de Sulina. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a trimis în misiune nava SAR Apollo, iar cinci marinari au fost aduși cu un elicopter Black Hawk la Constanța.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre un alt atac grav în Marea Neagră, când o navă s-a scufundat, iar alta a fost avariată.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Comentarii