Pe scurt: Polițiștii din Sibiu au reținut un tânăr acuzat că a furat bunuri și a creat conturi false pe platforme de pariuri folosind datele unei localnice.

Un bărbat în vârstă de 29 de ani, din municipiul Sibiu, a fost reținut de polițiștii Biroului de Investigații Criminale, fiind acuzat de furt calificat, fals informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Potrivit IPJ Sibiu, ancheta a stabilit că, în perioada 19 august – 30 august 2026, bărbatul ar fi pătruns într-un imobil de pe strada Viilor din Sibiu, de unde ar fi sustras mai multe bunuri ce aparțineau unei femei de 67 de ani, localnică.

Investigațiile polițiștilor au arătat că suspectul nu s-a limitat la furtul fizic al bunurilor. Acesta ar fi folosit fără drept datele personale ale victimei pentru a crea conturi false pe diverse platforme de pariuri online.

Totodată, polițiștii susțin că bărbatul ar fi efectuat mai multe operațiuni financiare frauduloase în numele femeii, folosind identitatea acesteia pentru a realiza tranzacții fără acordul sau cunoștința victimei.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, prejudiciul creat de tânăr este de aproximativ 6.000 de lei. Acesta a introdus datele de pe cardul bancar pe mai multe site-uri de pariuri online.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea eventualelor alte persoane implicate sau prejudicii produse.

În ultimele săptămâni, polițiștii sibieni au instrumentat mai multe cazuri de fraudă cu acte false și furturi, semnalând o creștere a infracțiunilor de acest tip în municipiu.

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