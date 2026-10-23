Pe scurt: Poduri spectaculoase, sute de muncitori și utilaje pe șantier: autostrada Sibiu–Făgăraș se apropie de jumătatea execuției pe unele tronsoane.

Lucrările pe cele patru tronsoane ale autostrăzii Sibiu–Făgăraș au ajuns la stadii fizice cuprinse între 28,01% și 53,49%, iar finalizarea întregului proiect este programată pentru anul 2028, a anunțat vineri, 23 octombrie 2026, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, potrivit AGERPRES.

Pe tronsonul 3, între Arpașu de Jos și Sâmbăta de Sus, a început montarea ultimului segment metalic la podul în arc peste afluentul Ghirloțelul Sec, la kilometrul 37+850. Acest pod are o lungime de 164 de metri, o deschidere de 160 de metri, o înălțime de 32 de metri și un tablier metalic cu secțiune casetată. Structura de rezistență este realizată din arc metalic și tiranți. După montarea arcului, lucrările vor continua cu dezafectarea turnurilor temporare de susținere, montarea predalelor și executarea plăcii de suprabetonare. Stadiul fizic al acestui pod a ajuns la 72%.

Pe același tronson se construiesc alte două poduri în arc metalic, considerate de complexitate ridicată. Podul peste pârâul Gârlățel, la kilometrul 38+300, are o lungime de 200 de metri și un stadiu fizic de 52%, fiind în curs de montare a tablierului metalic. Podul peste DJ 107 (Olteț–Drăguș) și peste pârâul Drăguș, la kilometrul 48+270, are o lungime de 160 de metri și a ajuns la un stadiu fizic de 54,96%, unde se execută lucrări la elevații.

În șantierul tronsonului 3 sunt mobilizați 558 de muncitori și 182 de utilaje, iar stadiul fizic general al acestui tronson este de 52,23%. Se lucrează în continuare la structuri (cofrare, armare și betonare poduri), la sisteme pentru scurgerea apelor pluviale și la relocări de utilități.

Stadiul lucrărilor pe fiecare tronson și detalii despre șantier

Pe ansamblul celor patru tronsoane ale autostrăzii Sibiu–Făgăraș, stadiile fizice raportate sunt următoarele:

Tronsonul 1, Boița (Autostrada Sibiu–Pitești) – Avrig – Mârșa (DJ105G), lungime 14,25 km: stadiu fizic 28,01%;

Boița (Autostrada Sibiu–Pitești) – Avrig – Mârșa (DJ105G), lungime 14,25 km: stadiu fizic 28,01%; Tronsonul 2, Avrig – Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1), lungime 19,92 km: stadiu fizic 53,49%;

Avrig – Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1), lungime 19,92 km: stadiu fizic 53,49%; Tronsonul 3 , Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ105B), lungime 17,61 km: stadiu fizic 52,23%;

, Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ105B), lungime 17,61 km: stadiu fizic 52,23%; Tronsonul 4, Sâmbăta de Sus (DJ105B) – Municipiul Făgăraș și drum de legătură cu DN1, lungime 16,27 km + 5,65 km drum de legătură: stadiu fizic 42,61%.

Toate cele patru tronsoane însumează o lungime totală de 68 de kilometri și au ca termen de finalizare anul 2028, a subliniat Cristian Pistol.

Autostrada Sibiu–Făgăraș (A13) va conecta rutier centrul Transilvaniei cu Muntenia și Moldova, având o importanță economică majoră pentru dezvoltarea orașelor Sibiu, Făgăraș și Brașov. Proiectul include 34 de structuri (poduri), dintre care mai multe sunt de complexitate ridicată, precum cele menționate pe tronsonul 3.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre tronsonul Avrig–Arpașu care a trecut de 50 la sută stadiu fizic.

În prezent, pe șantier se desfășoară lucrări la structuri, sisteme de scurgere a apelor pluviale și relocări de utilități, cu mobilizare semnificativă de personal și utilaje.

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