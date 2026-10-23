Pe scurt: Heineken vede un risc real ca popularitatea medicamentelor pentru slăbit să schimbe obiceiurile de consum de alcool în Marea Britanie.

Heineken a transmis puburilor și barurilor din Marea Britanie că trebuie să se adapteze la creșterea numărului de persoane care folosesc medicamente pentru slăbit, altfel riscă să piardă clienți și să le scadă veniturile.

Potrivit Mediafax, avertismentul apare în contextul creșterii utilizării medicamentelor din clasa GLP-1, precum Ozempic și Wegovy, produse de Novo Nordisk.

Un studiu JPMorgan arată că aproximativ 10 milioane de persoane din Statele Unite au folosit anul trecut astfel de medicamente. Heineken, al doilea cel mai mare producător de bere din lume, după AB InBev, le-a transmis operatorilor de puburi și baruri că aceste tratamente pot reduce dorința de a consuma alcool și pot afecta vânzările de bere și cidru.

Persoanele care folosesc medicamente GLP-1 se simt sătule mai repede și beau mai puțin alcool, iar obiceiul de a consuma mai multe halbe de bere la o singură ieșire ar putea deveni tot mai rar.

În prezentarea trimisă în luna octombrie 2026, Heineken recomandă localurilor să promoveze berea servită în pahare mai mici, băuturile fără alcool sau cu un conținut redus de alcool și consumul de băuturi alături de porții mici de mâncare. Compania avertizează că, în lipsa adaptării, puburile și barurile riscă să piardă clienți și să înregistreze vânzări mai mici, pe măsură ce aceste medicamente devin tot mai populare în Marea Britanie.

Industria băuturilor alcoolice se confruntă deja de mai mulți ani cu scăderea vânzărilor pe unele piețe importante, deoarece consumatorii beau mai puțin din motive de sănătate sau financiare. Heineken a declarat pentru Reuters că prezentarea face parte din comunicarea periodică cu operatorii din industria ospitalității din Marea Britanie, pentru a-i ajuta să înțeleagă schimbările de pe piață.

„Observăm unele schimbări în comportamentul de consum al utilizatorilor de GLP-1 și vom continua să monitorizăm modul în care aceste comportamente evoluează în 2027”, a transmis Heineken. Compania a precizat că persoanele care folosesc aceste medicamente nu renunță complet la alcool, dar aleg tot mai des cantități mai mici, băuturi cu un conținut redus de alcool și produse premium.

Europa este cea mai mare piață a Heineken în ceea ce privește veniturile, însă creșterea a fost modestă, iar Marea Britanie se numără printre piețele cu rezultate mai bune. Un studiu realizat de Circana între 2024 și 2026 arată că gospodăriile americane în care cel puțin o persoană utiliza medicamente GLP-1 cheltuiau, după doi ani de tratament, cu aproximativ 7% mai puțin pe alcool și cu 13,5% mai puțin pe bere, comparativ cu gospodăriile fără utilizatori ai acestor medicamente.

Alți producători au reacționat diferit

Diageo consideră că efectele asupra vânzărilor pot fi gestionate, chiar dacă utilizarea medicamentelor va crește.

Carlsberg a declarat pentru Reuters că datele disponibile nu demonstrează încă o legătură clară între aceste tratamente și evoluția consumului de bere, în timp ce Anheuser-Busch InBev a refuzat să comenteze.

Comentarii