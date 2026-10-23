 Urban Beats a adus muzica în centrul istoric al Sibiului: trei noi evenimente urmează în Piața Mică, Piața Huet și pe Strada Cetății 

Centrul istoric al Sibiului a prins un alt ritm în weekendul 17–18 octombrie, odată cu primele două activări Urban Beats, desfășurate pe Strada Turnului și la Podul Minciunilor. Evenimentele au adus live DJ sets în spațiul public, transformând două dintre locurile reprezentative ale orașului în puncte de întâlnire între muzică, comunitate și atmosfera urbană.

Organizată în cadrul Sibiu Music Fest | Best DJ Awards Edition 2026, seria Urban Beats propune o modalitate diferită de a experimenta muzica electronică, dincolo de scenele și spațiile convenționale de evenimente.

Pe parcursul celor două zile, Strada Turnului și Podul Minciunilor au devenit decorul unor momente muzicale live, în care arhitectura istorică a Sibiului s-a întâlnit cu energia muzicii contemporane.

Conceptul urmărește apropierea publicului de experiențele culturale contemporane, prin mini-reprezentații artistice și DJ set-uri organizate în spații accesibile atât sibienilor, cât și turiștilor.

Urban Beats continuă în alte trei locații din Sibiu

După primele două activări, seria Urban Beats revine cu încă trei evenimente în centrul istoric:

● 27 octombrie – Piața Mică

● 30 octombrie – Piața Huet

● 31 octombrie – Strada Cetății

Toate evenimentele se vor desfășura în intervalul 15:00–19:00.

Fiecare locație va oferi un cadru diferit pentru live DJ sets, păstrând conceptul care definește Urban Beats: muzică electronică, energie urbană și experiențe culturale integrate în viața orașului.

Prin această inițiativă, Sibiu Music Fest își propune să valorifice spațiile emblematice ale centrului istoric și să contribuie la diversificarea experiențelor culturale oferite publicului.

Despre Sibiu Music Fest | Best DJ Awards Edition 2026

Ediția din acest an a Sibiu Music Fest aduce în prim-plan cultura DJ, muzica electronică și interacțiunea dintre artiști, profesioniști din industrie și public.

Urban Beats reprezintă una dintre componentele proiectului, prin care muzica ajunge direct în spațiul urban, în locuri familiare locuitorilor și vizitatorilor Sibiului.

Următoarele evenimente Urban Beats:

27 octombrie – Piața Mică, 15:00–19:00 30 octombrie – Piața Huet, 15:00–19:00 31 octombrie – Strada Cetății, 15:00–19:00

Acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu.

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