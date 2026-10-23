Pentru a sprijini crescătorii afectați de blocajul exporturilor, Guvernul României a aprobat primirea a 1,1 milioane de doze de vaccin din rezervele strategice ale Uniunii Europene pentru combaterea bolilor care afectează ovinele și caprinele. În județul Sibiu, unde efectivul ajunge până la peste jumătate de milion de animale, vor sosi în prima tranșă 25.000 de doze. Direcția Sanitar-Veterinară Sibiu a stabilit că vaccinarea se va face treptat, având prioritate animalele destinate comercializării.

Ajutor de urgență de la UE: 1,1 milioane de doze de vaccin

Aprobarea primirii donației din partea Comisiei Europene vine în urma demersurilor făcute de autoritățile române pentru protejarea sectorului zootehnic. Cele 1,1 milioane de doze sunt destinate imunizării împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine, boli care au impus restricții severe pe piața externă.

Primele 300.000 de doze au fost deja livrate în țară, iar Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) pregătește campania națională de vaccinare de urgență.

Din cauza focarelor active, circulația ovinelor și caprinelor vii către statele membre ale Uniunii Europene și către țări terțe rămâne complet restricționată până la finalul acestui an. Oficialii din Guvern susțin că această campanie de imunizare este esențială pentru limitarea răspândirii bolilor și pentru crearea condițiilor necesare reluării comerțului internațional cu animale și produse de origine animală.

Ce se întâmplă în județul Sibiu: Dozele vin în tranșe

Județul Sibiu găzduiește unul dintre cele mai mari efective de ovine din țară, însă volumul inițial de vaccinuri va acoperi doar o parte din necesar.

„Noi am făcut o estimare și avem un efectiv de 500.000-550.000 de capete de ovine în județul Sibiu, în funcție de perioada la care ne raportăm, vârful fiind primăvara când sunt miei din anul respectiv. În prima tranșă vom primi 25.000 de doze de vaccin”, a precizat dr. Flavius Flucuș, directorul adjunct al DSVSA Sibiu.

Din cauză că dozele vor fi furnizate eșalonat, vaccinarea efectivelor nu se va putea realiza simultan în tot județul. Strategia stabilită la nivel local prevede imunizarea prioritară a animalelor scoase din exploatare, mai exact oile pe care crescătorii intenționează să le vândă în perioada următoare.

Până în acest moment, autoritățile sanitare veterinare nu au comunicat data exactă la care cele 25.000 de doze vor fi livrate în județ și nici ziua în care va începe efectiv administrarea vaccinului în teren. Calendarul exact urmează să fie anunțat imediat ce prima tranșă este expediată de la nivel central.

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