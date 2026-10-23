Pe scurt: Vremea se răcește în noiembrie, cu temperaturi sub normalul perioadei și precipitații apropiate de medie, potrivit ANM.

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în prima parte a lunii noiembrie, la nivelul întregii țări, potrivit estimărilor meteorologice pentru intervalul 26 octombrie–23 noiembrie, publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și citate de Mediafax.

Conform ANM, în perioada 2–16 noiembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai scăzute decât cele normale la nivel național. În săptămâna 26 octombrie–2 noiembrie, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, în special în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, iar în restul țării va fi apropiat de cel normal.

În săptămâna 2–9 noiembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele obișnuite pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Prognoza pentru săptămâna 9–16 noiembrie indică faptul că temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivel național. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, pe întreg teritoriul țării.

În intervalul 16–23 noiembrie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor rămâne apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Ora de Sibiu a scris, în 19 octombrie 2026, despre vreme capricioasă în următoarele două săptămâni, cu ploi abundente și scăderi bruște de temperatură.

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