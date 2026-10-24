Accident pe DN 14, la Șaroș pe Târnave: o șoferiță a acroșat un biciclist

Un biciclist în vârstă de 63 de ani a fost acroșat de un autoturism, luni dimineață, pe DN 14, în localitatea Șaroș pe Târnave. Bărbatul și o femeie au fost transportați la CPU Mediaș.

La fața locului au intervenit un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ, iar polițiștii rutieri efectuează cercetări.

„Un echipaj de tip B al SAJ Sibiu a intervenit în localitatea Șaroș pe Târnave, unde un biciclist a fost acroșat de către un autoturism. Echipajele SAJ și ISU sosite la fața locului au asistat medical două persoane. Echipajul SAJ a transportat la CPU Mediaș un bărbat de 63 de ani, care a suferit un TCC, el fiind în stare stabilă”, transmite SAJ Sibiu.

Potrivit ISU Sibiu, biciclistul a suferit un traumatism cranian, iar o femeie a suferit un atac de panică. Ambii au fost transportați la CPU Mediaș.

„Din primele cercetări efectuate de polițiștii rutieri a reieșit faptul că, în timp ce conducea un autoturism spre Dumbrăveni, o femeie în vârstă de 33 de ani, domiciliată în localitatea Șmig, ar fi virat la dreapta și ar fi acroșat o bicicletă condusă de un bărbat în vârstă de 63 de ani, domiciliat în municipiul Mediaș, care se deplasa în aceeași direcție de mers. Ambii au fost transportați la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier”, transmite IPJ Sibiu.

Accidentul s-a produs la kilometrul 71 al DN 14, iar traficul se desfășoară fără probleme deosebite.

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