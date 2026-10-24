Pe scurt: Află ce pași recomandă ANPC pentru a nu cădea în capcana ofertelor false de Black Friday și cum poți evita cumpărăturile impulsive.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția asupra presiunii exercitate de mesajele promoționale de tipul „Ultima șansă!”, „Doar astăzi!” sau „Mai sunt doar 3 bucăți disponibile!” în perioada Black Friday. Potrivit ZF.ro, instituția recomandă consumatorilor să verifice cu atenție prețurile, identitatea comercianților și costurile finale înainte de a plasa o comandă online sau în magazine.

ANPC subliniază că reducerile afișate trebuie raportate la cel mai mic preț practicat de comerciant în ultimele 30 de zile înainte de aplicarea promoției. Astfel, un procent mare de reducere nu garantează automat o ofertă avantajoasă, iar consumatorii sunt sfătuiți să compare prețurile și să consulte istoricul acestora, acolo unde informațiile sunt disponibile.

Instituția avertizează că urgența creată de anumite oferte nu suspendă drepturile consumatorilor. Protecția acestora este valabilă pe tot parcursul anului, inclusiv în perioadele cu activitate comercială intensă, cum este Black Friday. ANPC recomandă să nu se ia decizii de cumpărare sub presiunea mesajelor care sugerează că oferta va dispărea rapid.

Printre recomandările ANPC se numără:

Stabilirea unui buget și realizarea unei liste cu produsele necesare, pentru a evita cumpărăturile impulsive.

și realizarea unei liste cu produsele necesare, pentru a evita cumpărăturile impulsive. Citirea politicii de retur și a termenilor contractuali, nu doar a prețului afișat.

și a termenilor contractuali, nu doar a prețului afișat. Calcularea costului final, incluzând cheltuielile de livrare și condițiile de plată, înainte de confirmarea comenzii.

ANPC mai precizează că mesajele promoționale de tipul „Profită înainte să expire oferta!” sau „Doar 3 bucăți disponibile!” pot apărea pe perioade variabile, de la câteva ore la săptămâni, și nu sunt specifice doar Black Friday. De aceea, instituția recomandă verificarea termenului estimat de livrare, deoarece acesta se poate modifica în perioadele cu un volum ridicat de comenzi.

Mesajul central transmis de ANPC este că decizia de cumpărare trebuie să se bazeze pe informații verificate, nu pe presiunea creată de campaniile promoționale. „O ofertă care atrage atenția nu este neapărat o ofertă avantajoasă”, subliniază instituția, îndemnând consumatorii să se informeze înainte de a finaliza o achiziție.

În perioada Black Friday, compararea prețurilor, verificarea comerciantului și analiza condițiilor de livrare pot face diferența între o achiziție utilă și o cheltuială făcută în grabă.

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