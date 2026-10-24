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Astra Film Festival și-a desemnat filmele câștigătoare ale ediției din 2026, recompensând documentare care explorează relația oamenilor cu trecutul, familia, comunitatea și locurile cărora le aparțin.

În Competiția România, din cadrul celei de-a 33-a ediție a Astra Film, premiul pentru cel mai bun documentar a revenit filmului „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată”, de Vlad Petri, iar distincția pentru regie a fost câștigată de Dragoș Turea, pentru „Pionul lui Lenin”. În competițiile internaționale, juriile au premiat povești despre memorie, identitate, rezistență și relații de familie.

Dumitru Budrala a subliniat importanța publicului pentru existența festivalului. „Fără dumneavoastră, festivalul nu poate să existe”. Acesta a amintit și de Astra Film Junior, programul dedicat tinerilor, pe care l-a descris drept unul dintre cele mai importante festivaluri de film din țară și din Europa dedicate acestui public. „Vă rog pe cei la care o să vină să transmită un mesaj directorul artistic al festivalului”, a spus Dumitru Budrala, înaintea proiectării clipului dedicat Astra Film Junior.

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▶ Vezi pagina acestui video: Astra Film Festival 2026 și-a desemnat câștigătorii. „Muntele”, „Pionul lui Lenin” și „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată”, printre filmele premiate — VIDEO

Competiția România: povești despre comunitate și trecut

Premiul pentru cel mai bun documentar în Competiția România a fost acordat filmului „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată”, regizat de Vlad Petri. Producția românească din 2026, cu o durată de 65 de minute, urmărește viața unei comunități dintr-un sat izolat din Bistrița-Năsăud, unde moartea îi adună pe oameni, iar cântecele, ritualurile și conversațiile dezvăluie felul în care tristețea, umorul și solidaritatea coexistă.

Filmul a fost apreciat pentru reflecția asupra mortalității, apartenenței și trecerii timpului, dar și pentru modul în care surprinde ritualurile prin care o comunitate își însoțește morții și păstrează legătura dintre cei care pleacă și cei care rămân.

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▶ Vezi pagina acestui video: Astra Film Festival 2026 și-a desemnat câștigătorii. „Muntele”, „Pionul lui Lenin” și „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată”, printre filmele premiate — VIDEO 3

Video: Astra Film Festival (transmisiunea Galei de premiere), montaj Ora de Sibiu

Premiul pentru cea mai bună regie i-a revenit lui Dragoș Turea, pentru documentarul „Pionul lui Lenin”, o coproducție România–Republica Moldova, cu o durată de 84 de minute. Filmul îl urmărește pe actorul Sergiu Voloc, care atacă statuile lui Lenin într-o încercare de a provoca o schimbare de conștiință colectivă, în timp ce Republica Moldova își confruntă trecutul sovietic, în pragul aderării la Uniunea Europeană.

Juriul a remarcat portretul plin de umor și energie al unui om a cărui misiune deschide o discuție mai amplă despre memorie, istorie și diferențele dintre generații. Cu inteligență și căldură, documentarul explorează felul în care o societate își negociază relația cu trecutul.

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▶ Vezi pagina acestui video: Astra Film Festival 2026 și-a desemnat câștigătorii. „Muntele”, „Pionul lui Lenin” și „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată”, printre filmele premiate — VIDEO 4

Video: Astra Film Festival (transmisiunea Galei de premiere), montaj Ora de Sibiu

Mențiunea specială Astra Film în Competiția România a fost acordată filmului „Cum să vorbești cu Lydia”, în regia lui Rusudan Gaprindashvili. Documentarul, realizat în 2025, urmărește un tânăr din Republica Moldova care lucrează într-un vast centru logistic din Germania, unde angajații sunt ghidați pas cu pas de vocea unei inteligențe artificiale numite Lydia. Juriul a remarcat perspectiva distopică asupra unei lumi în care tehnologia ajunge să organizeze până și gesturile cotidiene.

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▶ Vezi pagina acestui video: Astra Film Festival 2026 și-a desemnat câștigătorii. „Muntele”, „Pionul lui Lenin” și „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată”, printre filmele premiate — VIDEO 5

Video: Astra Film Festival (transmisiunea Galei de premiere), montaj Ora de Sibiu

„Dacă porumbeii s-ar preface în aur”, cel mai bun film în competiția Voci Emergente ale Documentarului

În competiția internațională Voci Emergente ale Documentarului (New Voices), premiul pentru cel mai bun documentar a fost câștigat de „Dacă porumbeii s-ar preface în aur”, regizat de Pepa Lubojacki, din Cehia. Filmul, o producție din 2026 de 110 minute, pornește de la istoria unei familii afectate de dependența de droguri.

Filmând cu un iPhone și folosind inteligența artificială pentru a anima fotografii de familie, regizoarea încearcă să înțeleagă de ce dependența revine atât de des în istoria celor apropiați. În această căutare personală apare și o întrebare dificilă: dacă a iubi pe cineva înseamnă să încerci să-l salvezi sau să știi când să-i dai drumul.

Juriul a descris filmul drept o producție intensă și ludică, cu soluții cinematografice inventive, care privește realitatea fără să o judece și o întâmpină cu umor și iubire. Documentarul a fost apreciat ca un omagiu adus umanității și demnității.

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▶ Vezi pagina acestui video: Astra Film Festival 2026 și-a desemnat câștigătorii. „Muntele”, „Pionul lui Lenin” și „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată”, printre filmele premiate — VIDEO 6

Video: Astra Film Festival (transmisiunea Galei de premiere), montaj Ora de Sibiu

Premiul pentru cea mai bună regie în aceeași competiție i-a revenit lui Karin Pennanen, pentru „Zile de contemplare”, o producție din 2025 realizată în Finlanda, Danemarca și Norvegia. Regizoarea reconstituie viața unchiului său decedat prin operele de artă și înregistrările lăsate în urmă, transformându-l pe acesta într-un coautor postum al filmului.

Ceea ce începe ca o cercetare a universului artistic al unui om dispărut devine treptat un portret al unei personalități enigmatice, aflate în căutarea iubirii, dar și o incursiune în dinamica intimă a unei familii finlandeze. Juriul a apreciat folosirea limbajului cinematografic pentru a readuce la viață creația artistului.

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▶ Vezi pagina acestui video: Astra Film Festival 2026 și-a desemnat câștigătorii. „Muntele”, „Pionul lui Lenin” și „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată”, printre filmele premiate — VIDEO 7

Video: Astra Film Festival (transmisiunea Galei de premiere), montaj Ora de Sibiu

Mențiunea specială Astra Film în competiția New Voices a fost acordată documentarului „Din zori până în zori”, regizat de Xisi Sofia Ye Chen, o coproducție Spania–Franța din 2026. Filmul explorează diaspora chineză din Barcelona prin povestea fratelui mai mare al regizoarei, ajuns în lumea mafiei, în contrast cu parcursul ei ca cineastă.

Cu o cameră atentă la gesturi, texturi, amintiri fragmentare și tăceri, documentarul surprinde distanța dintre cei doi frați, dar și dorința de apropiere. Juriul a remarcat sensibilitatea cu care filmul dezvăluie dinamica emoțională nevăzută dintre oameni și experiența unei generații crescute în diaspora, adesea departe de părinții plecați la muncă.

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▶ Vezi pagina acestui video: Astra Film Festival 2026 și-a desemnat câștigătorii. „Muntele”, „Pionul lui Lenin” și „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată”, printre filmele premiate — VIDEO 8

Video: Astra Film Festival (transmisiunea Galei de premiere), montaj Ora de Sibiu

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▶ Vezi pagina acestui video: Astra Film Festival 2026 și-a desemnat câștigătorii. „Muntele”, „Pionul lui Lenin” și „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată”, printre filmele premiate — VIDEO 2

„Muntele”, premiat în competiția Europa de Est

În Competiția Europa Centrală și de Est, premiul pentru cel mai bun documentar a fost acordat filmului „Muntele”, regizat de Biljana Tutorov și Petar Glomazić, o coproducție Serbia, Franța, Muntenegru și Slovenia, realizată în 2026.

Documentarul urmărește o mamă și fiica sa, care trăiesc la o stână tradițională în munții din Muntenegru. Când zona este amenințată de transformarea într-un poligon militar al NATO, femeia refuză să-și părăsească pământul și devine o voce puternică în apărarea locului în care trăiește.

Juriul a evidențiat faptul că filmul depășește povestea unei lupte pentru protejarea unui mod de viață tradițional, aflat în armonie cu natura. În centrul său se află relația intensă și plină de iubire dintre mamă și fiică. Documentarul pune în legătură ideea de patrie și maternitatea, explorând totodată relația dintre violența asupra mediului și violența domestică.

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▶ Vezi pagina acestui video: Astra Film Festival 2026 și-a desemnat câștigătorii. „Muntele”, „Pionul lui Lenin” și „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată”, printre filmele premiate — VIDEO 9

Video: Astra Film Festival (transmisiunea Galei de premiere), montaj Ora de Sibiu

Juriul competiției a fost format din regizorii Csaba Bollók, Apostolos Karakasis și Irene Lusztig.

„Spartane fără inhibiții”, cel mai bun documentar DocSchool

În competiția DocSchool, premiul pentru cel mai bun documentar a revenit filmului „Spartane fără inhibiții”, regizat de Maud Mascré, o producție din 2026 realizată în Germania și Noua Caledonie.

Filmul urmărește un grup de femei de vârste și proveniențe diferite, care participă la cursurile unei coregrafe și se pregătesc pentru spectacolul aniversar al școlii de dans. Pe măsură ce se apropie de scenă, protagonistele își confruntă nesiguranțele și învață să-și accepte propriul corp prin arta burlescului.

Juriul a apreciat felul în care documentarul evită clișeele și construiește o poveste intimă, autentică, despre afirmare și încredere în sine. Filmul păstrează în prim-plan experiențele personale ale personajelor și drumul lor către o mai bună acceptare de sine.

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▶ Vezi pagina acestui video: Astra Film Festival 2026 și-a desemnat câștigătorii. „Muntele”, „Pionul lui Lenin” și „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată”, printre filmele premiate — VIDEO 10

Video: Astra Film Festival (transmisiunea Galei de premiere), montaj Ora de Sibiu

Mențiunea specială Astra Film în competiția DocSchool a fost acordată documentarului „Amma, plâng girafele?”, de Kartikeya Saxena, o producție cehă din 2026, cu o durată de 26 de minute.

Regizorul îi cere mamei sale, zoolog, să-l ajute să filmeze animale la grădina zoologică. Întâlnirile cu animalele și amintirile despre acestea devin punctul de plecare pentru o explorare a relației dintre mamă și fiu, dar și a universului interior al animalelor captive.

Juriul a remarcat designul de sunet excepțional și felul în care filmul urmărește în paralel relația familială și lumea animalelor, considerându-l o producție profund emoționantă.

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▶ Vezi pagina acestui video: Astra Film Festival 2026 și-a desemnat câștigătorii. „Muntele”, „Pionul lui Lenin” și „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată”, printre filmele premiate — VIDEO 11

Video: Astra Film Festival (transmisiunea Galei de premiere), montaj Ora de Sibiu

Juriile Astra Film Festival 2026

Premiile au fost decise de trei jurii internaționale, alcătuite din profesioniști ai filmului documentar.

Juriul Competiției România a fost format din Johannes Klein, distribuitor, Crăița Nanu, scenaristă, și Audrius Stonys, regizor.

Juriul competiției Voci Emergente ale Documentarului i-a reunit pe Christine Camdessus, producătoare, Tue Steen Müller, reprezentant de festival, și Dorottya Zurbó, regizoare.

Din juriul Competiției Europa Centrală și de Est au făcut parte regizorii Csaba Bollók, Apostolos Karakasis și Irene Lusztig, iar premiile DocSchool au fost acordate de un juriu din care au făcut parte Max T. Ciorbă, Andrew C. Evans și Marina Kostova.

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