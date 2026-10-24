Astra Film Festival, ziua a 7-a: săli pline, discuții aprinse și povești care rămân cu tine / foto

Astra Film Festival a continuat vineri, 23 octombrie 2026, cu o atmosferă efervescentă în Piața Mare din Sibiu, unde copiii au venit cu clasele la proiecții, iar sălile de cinema au fost pline. Potrivit organizatorilor, discuțiile Q&A s-au prelungit peste program, semn că publicul a avut multe întrebări și idei de împărtășit. Chiar și la restaurantele din Piața Mică, festivalul a fost subiect de conversație, semn că evenimentul a cuprins orașul.

Masterclass-ul lui Tue Steen Müller a provocat studenții să regândească documentarul

Unul dintre momentele zilei a fost masterclass-ul „De ce iubim documentarele! În căutarea calității și a momentelor autentice”, susținut de Tue Steen Müller, consultant și critic de film documentar norvegian. Acesta le-a vorbit studenților din programul DocStudentHUB despre complexitatea documentarului și despre implicarea regizorului în poveste. Müller a subliniat că „documentarele vocilor emergente nu sunt simple observații”, iar implicarea regizorului poate fi evidentă, așa cum s-a văzut în filmele din competiție, precum „Lebăda de aur” sau „Confesiunile unei alunițe”.

Proiecția filmului „Rândul”, regizat de Andreea Dumitriu, a adus în prim-plan pelerinajul la racla Sfintei Parascheva din Iași, unul dintre cele mai mari din Europa de Est. Filmul urmărește fără comentarii fluxul uman și discuțiile dintre pelerini. În sesiunea Q&A, regizoarea a povestit că a început documentarea acum zece ani, intrigată de motivele pentru care oamenii stau la rând zile întregi, uneori cu riscuri pentru sănătate. Discuțiile cu publicul au durat peste 25 de minute, depășind timpul alocat, iar spectatorii au descris filmul ca fiind „extrem de trist” sau „o experiență antropologică”. Unii au recunoscut că au râs la anumite scene, deși nu erau siguri dacă era potrivit. Andreea Dumitriu a explicat că nu a intenționat să ridiculizeze pe nimeni, dar a surprins și situații amuzante, iar sentimentul de claustrofobie din rândul delimitat de garduri a fost real. Întrebată despre componenta economică a pelerinajului, regizoarea a confirmat că evenimentul atrage anual aproximativ 200.000 de oameni la Iași, ceea ce transformă orașul într-un centru de afaceri pe durata pelerinajului.

DocTalk la Sala Thalia: abandonul școlar și viitorul educației în România

La Sala Thalia, DocTalk-ul „Abandonul școlar în perspectiva falimentului statal” a adus în discuție cât de mult poate rezista statul cu un sistem educațional deficitar. Punctul de plecare a fost filmul „Copiii rețelei”, care documentează o rețea infracțională din Iași ce exploatează minori pentru furturi în Paris. Moderatorul Răzvan Petri i-a provocat pe invitați – prof. Mircea Miclea și consilierul prezidențial Radu Burnete – să răspundă la întrebări despre rata de abandon școlar, calitatea educației și resursele bugetare. Prof. Miclea a propus introducerea unor criterii educaționale pentru acordarea ajutoarelor sociale sau vouchere pentru cărți, subliniind că România este pe ultimul loc în Europa la citit. „Educația e cel mai important lucru care nu ne preocupă suficient”, a fost de acord și Radu Burnete. Ambii invitați au subliniat nevoia de acțiune și asumare a riscurilor pentru a schimba sistemul, iar în privința finanțării, Miclea a sugerat reducerea cheltuielilor din alte domenii, în timp ce Burnete a susținut că este nevoie de fonduri suplimentare pentru a atinge 6% din PIB pentru educație.

Orașul a trăit intens fiecare moment al festivalului, iar publicul a recunoscut că regretă să fi ajuns abia spre finalul evenimentului.

Filme cu povești personale și istorii colective: de la exil la memoria comunismului

Ziua a șaptea a festivalului a inclus și alte proiecții apreciate. „Imago” (Déni Oumar Pitsaev) a prezentat povestea unui bărbat crescut în Franța, care se întoarce în Georgia pentru a construi casa din copac visată în copilărie. La Q&A, regizorul a mărturisit că, deși a terminat casa doar „mental”, aceasta a devenit indestructibilă în imaginația sa, după ce a pierdut două case în timpul războiului.

Filmul „N-am mai simțit demult o primăvară” (Alexandra Bidian) a spus povestea unui fost deținut politic din Sibiu, emigrat în Germania, care visa să devină președintele României după 1989. Fiica sa îi reconstruiește povestea, iar regizoarea a povestit că drumul prin România, alături de mama și sora ei, a fost provocator, dar vindecător. Publicul a apreciat portretul mamei și imaginile de arhivă cu Sibiul din 1993.

Un alt film remarcat a fost „Pionul lui Lenin” (Dragoș Turea), despre un actor din Republica Moldova care joacă rolul lui Lenin într-un muzeu al comunismului, dar luptă pentru îndepărtarea statuilor sovietice din spațiul public.

Gala de premiere și proiecții speciale încheie festivalul

Ziua de sâmbătă, 24 octombrie 2026, va culmina cu Gala de premiere, prezentată de Amalia Enache. Programul include trei proiecții speciale: „NADIA”, serialul documentar vertical de autor realizat de Carmen Lidia Vidu, urmat de discuția cu Germina Nagâț, moderată de Anca Suciu; ancheta „Statul degeaba”, producție România, te iubesc!, cu discuție între Anca Suciu și Alex Dima; și „Ursulinele”, un dialog moderat de Emil Hurezeanu despre patrimoniul cultural, cu antreprenorii Alexandre Eram și Robert Hanea. Organizatorii promit și o surpriză la finalul Galei de premiere. Programul complet poate fi consultat pe site-ul festivalului.

Comentarii