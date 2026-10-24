Brânzeturi maturate, dulcețuri și povești din gospodăriile românești, la Piața Produselor Montane din Sibiu. Vizitatorii încântați: „Este excepțional” / foto video

Miros de bunătăți, mese pline cu produse tradiționale și producători veniți din mai multe colțuri ale țării. Piața Produselor Montane a adus la Bastionul Soldisch din Sibiu, în 24 și 25 octombrie, gusturile de acasă, dar și poveștile celor care încearcă să ducă mai departe munca din ferme și gospodării.

Piața Produselor Montane a început sâmbătă, la Bastionul Soldisch. Printre cumpărători, unii s-au oprit să guste, alții au negociat prețuri, au cerut detalii despre produse sau au plecat cu sacoșele pline. Pentru producători, însă, târgul înseamnă mai mult decât o zi de vânzare: este o ocazie de a-și face cunoscută munca și de a-i convinge pe oameni să aleagă produse românești.

„Foarte bună idee, excepțională. Felicit pe cei care au organizat și, cu cât mai dese astfel de inițiative, cu atât mai bine, pentru că ceea ce trebuie să facem noi este să susținem producția autentică românească. Noi, de la oraș, să susținem țara și ei pe noi”, spune Doina, venită din București la Sibiu.

Vizitatoarea a gustat din produsele expuse și a plecat cu mai multe bunătăți, printre care produse apicole și brânzeturi tradiționale. Spune că prețurile i se par rezonabile și că merită să cumpere de la producătorii care vin la astfel de evenimente. „Tot ce am gustat, tot ce am încercat este excepțional și poveștile care însoțesc aceste produse sunt demne de ascultat”, adaugă aceasta.

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▶ Vezi pagina acestui video: Brânzeturi maturate, dulcețuri și povești din gospodăriile românești, la Piața Produselor Montane din Sibiu. Vizitatorii încântați: „Este excepțional” — VIDEO

De la brânzeturi maturate la dulceață de lapte

La standuri, oferta este variată. Producătorii au adus telemea proaspătă și maturată, cașcavaluri, brânză de burduf, iaurturi, unt, smântână, produse din carne, dulcețuri, siropuri și murături. Unele dintre ele sunt realizate după rețete păstrate de ani întregi, iar altele sunt specialități pe care vizitatorii nu le găsesc în fiecare zi pe rafturile magazinelor.

Printre cei care au venit pentru prima dată în zona Sibiului se numără Mezdrea Roman, din Poiana Stampei, județul Suceava, producător de lactate din lapte de vacă. „Târg foarte frumos, zona este extraordinară și lumea se pare că apreciază produsele noastre, apreciază în principal produsele montane și încep să vină din ce în ce mai mult”, spune acesta.

Producătorul afirmă că încearcă să păstreze prețurile accesibile, astfel încât oamenii să își permită să cumpere și să guste produse de calitate.

La un alt stand, atenția se îndreaptă spre brânzeturile maturate și specialitățile din lapte de capră. Kovacs, venit din județul Cluj, satul Orșova, a adus telemea proaspătă și maturată, cașcavaluri, brânză frământată și iaurt.

„Avem o fermă de capre. Am venit cu produse din lapte de capre. Avem foarte multe produse: telemea proaspătă, telemea maturată, cașcavaluri maturate, brânză frământată de mai multe feluri, iaurt. Am luat locul 3 pe România cu el”, povestește producătorul despre unul dintre produsele sale.

Dimineața, spune el, a fost mai liniștită, fără o aglomerație foarte mare. Totuși, participarea la târguri rămâne importantă, chiar dacă deplasarea până la Sibiu presupune un drum lung pentru cei veniți din alte regiuni.

Printre produsele care stârnesc curiozitatea se numără și dulceața de lapte, o specialitate despre care nu toți vizitatorii știu foarte multe. O cumpărătoare se oprește la stand și povestește că a copilărit în Țara Moților și că a mai întâlnit astfel de bunătăți, însă gustul de acum i-a atras atenția. „Seamănă un pic cu crema de lapte, dar e excelentă. Merită să veniți să gustați, dar să și cumpărați”, spune aceasta, invitându-i și pe ceilalți să descopere produsul.

La stand se găsesc și alte specialități. Reprezentanta Cămării Moțului spune că oferta cuprinde peste 180 de produse, de la siropuri și murături până la alte preparate tradiționale.

În spatele fiecărui produs, o gospodărie și multă muncă

Dincolo de mesele încărcate și de diversitatea produselor, poveștile producătorilor vorbesc despre dificultățile cu care se confruntă cei care cresc animale și prelucrează laptele.

Maria Iuga, din comuna Tilișca, județul Sibiu, a venit cu produse din propria gospodărie. Pentru ea, târgul este o ocazie de a vinde ceea ce produce zi de zi. „Ne bucurăm că s-a făcut acest târg, deoarece să sperăm că ne mai vindem din produsele pe care le producem în viața de zi cu zi”, spune aceasta.

Pentru unii producători, anul a fost deosebit de greu. Lipsa apei și seceta au afectat gospodăriile, iar asigurarea hranei pentru animale a devenit o problemă.

Producătoarea de lactate din zona montană a județului Sibiu explică faptul că, de aproape două luni, nu mai are apă și trebuie să o transporte pentru animale. Nici furajele nu au fost suficiente în acest an, astfel că o parte trebuie cumpărată. „Dacă oamenii ar cumpăra produsele, ne-ar încuraja mai mult să le ducem mai departe”, spune aceasta.

În același timp, producătorii încearcă să nu transfere toate costurile asupra cumpărătorilor. Femeia afirmă că unele prețuri au rămas neschimbate de patru-cinci ani, deși cheltuielile din gospodărie au crescut.

„Ar trebui să îi educăm” pe consumatori

Palyi Sandor, reprezentant al cooperativei Szepvizi din Harghita, spune că activitatea lor se bazează pe colaborarea cu fermierii locali. Laptele este prelucrat și transformat în mai multe sortimente de brânzeturi, inclusiv produse maturate și Camembert.

„În principiu, ne ocupăm doar cu fermierii noștri din localitate, lucrăm doar de la ei. Laptele îl procesăm, fabricăm diferite tipuri de brânzeturi cu gust, maturate, mai proaspete, telemea, unt”, explică acesta.

Producătorul descrie o perioadă dificilă pentru sector, marcată de concurență și de creșterea prețului laptelui, pe fondul unei veri foarte secetoase. În acest context, participarea la târguri devine și o modalitate de a le explica oamenilor ce presupune realizarea unui produs autentic.

„Ar fi nu numai vital pentru sănătatea oamenilor. În primul rând, ar trebui să îi educăm. De aceea și venim la foarte multe târguri. Participăm nu numai acum în Sibiu, peste tot în țară, în Brașov, în București, Vatra Dornei, Iași, Suceava, diferite locații, pentru a spune oamenilor ce înseamnă din lapte adevărat făcut un cașcaval adevărat sau brânzeturi adevărate”, afirmă Palyi Sandor.

Acesta atrage atenția asupra diferențelor dintre produsele realizate în ferme și oferta disponibilă în comerț, considerând că oamenii trebuie să fie mai bine informați atunci când aleg ce pun pe masă.

O piață a produselor montane, de la Vatra Dornei la Sibiu

Evenimentul de la Sibiu face parte dintr-un proiect-pilot al Agenției Naționale a Zonei Montane. După prima ediție, organizată la Vatra Dornei, inițiativa continuă la Sibiu, cu intenția de a ajunge în mai multe zone ale țării.

Gheorghe Hîrlav, care ocupă funcția de Director General al Agenției Naționale a Zonei Montane (ANZM) explică faptul că proiectul urmărește promovarea produselor montane pe întreg lanțul carpatic. „Încurajez să consumăm tot ce înseamnă produs românesc, dar cu un accent pe produsele etichetate pe scheme de calitate”, spune acesta.

La standuri se regăsesc și producători care pun accent pe rețete vechi și pe maturarea îndelungată a brânzeturilor. Elena Cruceanu, producătoare din zona Vatra Dornei, prezintă un șvaițer realizat după o rețetă elvețiană veche de peste 100 de ani, maturat timp de trei luni, alături de brânză maturată în vin roșu, cașcaval afumat, iaurturi, telemea și brânză de burduf.

„Îi așteptăm pe toți să vină la noi. O mulțime de produse naturale 100%. Îi așteptăm cu toții să guste din produsele montane. De-aia am și venit aici, că suntem certificați cu bunătățile noastre de la Vatra Dornei”, spune aceasta.

Preparatele tradiționale completează oferta

La târg nu sunt doar produse care pleacă în sacoșe pentru mesele de acasă. Vizitatorii pot găsi și preparate calde, plăcinte, prăjituri, pâine de casă, gulaș și sărmăluțe.

Victorița Scurtu, venită din Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud, spune că atmosfera este plăcută și că a mai vizitat Sibiul de multe ori. „Este foarte frumos”, spune aceasta despre târg.

Prețuri pentru toate buzunarele

La Piața Produselor Montane din Sibiu, vizitatorii pot cumpăra atât produse pentru acasă, cât și preparate tradiționale gata de servit. Producătorii spun că încearcă să mențină prețurile accesibile, chiar dacă munca din gospodării a devenit tot mai costisitoare.

La standurile cu produse lactate, prețurile diferă în funcție de sortiment și de modul de preparare. O producătoare din comuna Tilișca, județul Sibiu, explică faptul că a încercat să păstreze tarifele neschimbate în ultimii ani, deși cheltuielile pentru creșterea animalelor au crescut.

„Sunt poate chiar de 4-5 ani prețuri vechi: 35 de lei proaspătă, 45 maturată”, spune aceasta, referindu-se la telemea. În oferta sa, laptele se vinde cu 6 lei litrul, smântâna costă 25 de lei, iar brânza de burduf ajunge la 60 de lei. Pentru produsele montane, prețurile menționate sunt de 45-50 de lei.

Și preparatele tradiționale pregătite pentru vizitatori au prețuri afișate la târg. Două langoșe cu brânză costă 20 de lei, două bucăți de prăjitură cu mere se vând cu 10 lei, iar trei gogoși costă tot 10 lei. O porție de cinci sărmăluțe este 20 de lei, în timp ce o porție de gulaș ajunge la 30 de lei.

Târgul este deschis în 24 și 25 octombrie, între orele 10:00 și 18:00, iar organizatorii îi așteaptă pe sibieni și pe turiști să descopere bunătățile aduse din zonele montane ale României.

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