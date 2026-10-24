Sâmbătă seara, 24 octombrie 2026, pe scena Galei de premiere a Astra Film Festival, la Sala Thalia din Sibiu, o cercetătoare de la CNSAS a spus că dosarele Securității sunt prea puțin folosite.

Germina Nagâț, membră a Colegiului CNSAS (Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității), s-a adresat regizorilor, artiștilor și documentariștilor. Cetățenilor le-a spus că își pot citi dosarele și pe ale rudelor, până la gradul 4.

A invitat-o prezentatoarea galei, jurnalista Amalia Enache, care a spus că la CNSAS sunt „28 de kilometri de dosare”. Nagâț a spus: „Mie mi se pare că avem o resursă neprețuită pentru dumneavoastră.”

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▶ Vezi pagina acestui video: Cercetătoare CNSAS la Astra Film Festival: dosarele Securității pot fi accesate online de rude până la gradul 4 — VIDEO

Video: Astra Film Festival (transmisiunea Galei de premiere), montaj Ora de Sibiu

Despre arhivă: „Arhiva asta a Poliției Secrete Comuniste, deschisă foarte greu acum 26 de ani, după un deceniu de bătălii politice.” A adăugat: „Are într-adevăr 28 de kilometri (…), însă prea puțin s-a folosit din ea și prea puțini au venit să se documenteze.”

Despre Carmen Lidia Vidu, regizoarea galei, Nagâț a spus că „e o veterană deja”. „Înaintea regizorilor români au fost însă, trebuie să o spun cu regret, regizori și documentariști din alte țări.”

În aceeași zi, la festival, Nagâț a participat și la o discuție după proiecția „NADIA”, serialul documentar al lui Vidu.

Cum îți ceri dosarul

Către cetățeni, Nagâț a spus: „Legea vă dă voie să vă citiți dosarele și dosarele rudelor până la gradul 4. Părinți, bunici, familia extinsă.” Presa citează din lege formula după care rudele unei persoane decedate pot cere acces la dosarul ei până la gradul al patrulea inclusiv.

Ce a spus despre procedură:

Cererea se face online: „E foarte simplu, cereți online, depuneți niște acte în copie și așteptați copiile.”

Dacă vrei să vezi originalul, mergi și citești la CNSAS.

Așteptarea: „S-a simplificat mult, procedura e mai ușoară, chiar dacă aveți un pic de așteptat (…), că suntem destul de puțini.”

Pentru un film sau o cercetare: „Procedura este foarte simplă. Vă acreditați ca cercetători și citiți.”

Subiectul: „Legea e foarte generoasă. Puteți veni să citiți pe orice subiect care are o materializare în arhiva Securității.”

Ce scrie în dosare

Ce au scris ofițerii e privit cu suspiciune, a spus Nagâț, dar în arhivă sunt și transcrieri de înregistrări, scrisori interceptate din epocă și filaje. „Este o informație foarte autentică. E autentică și atunci când ridică semne de întrebare.” Pentru ea, arhiva e „o cronică vie a trecutului recent”.

Pentru Sibiu, CNSAS a publicat în septembrie cifrele din 1988: câți securiști avea orașul înainte de Revoluție.

Temele pe care ar vrea să le vadă în filme

Nagâț a spus că ar vrea să vadă în filme „teme foarte dureroase, cum ar fi recrutarea elevilor, a minorilor în România”. La întrebarea de la ce vârstă erau recrutați, a răspuns: „14-15 ani.”

A pomenit „Copiii rețelei”, filmul lui Olivier Ballande din festival, în afara competiției: „Când am auzit titlul, imediat m-am gândit la rețeaua informativă a Securității, care folosea copii pe scară largă, în anii ’80.”

A dat și un exemplu pentru Sibiu: „Suntem în Sibiu, ar putea fi de pildă modul în care comunitatea sașilor a fost practic vândută de regimul lui Ceaușescu… Li s-a permis să plece, să emigreze doar contra unor sume mari de bani…A fost un export de populație, chiar dacă alții îl numesc acum metaforic o cumpărare a libertății.”

Despre emigrare am mai scris: Sibiul e primul într-un clasament al cererilor de emigrare blocate în comunism.

Nagâț a încheiat spunând că arhiva „a rezistat 26 de ani, nici noi nu speram, e bine să profităm de ea”.

Ediția online a Astra Film Festival are loc între 25 octombrie și 8 noiembrie 2026, pe astrafilm.ro. „Copiii rețelei” e printre cele 35 de filme. Câștigătorii galei: lista premiilor Astra Film Festival 2026.

Gala de premiere poate fi urmărită integral mai jos.

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