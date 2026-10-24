Pe scurt: Ceața densă afectează traficul rutier în peste 15 județe și pe autostrăzile A1, A2, A3 și A7. Află care sunt localitățile vizate și ce recomandă autoritățile.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, sâmbătă, 24 octombrie 2026, mai multe atenționări nowcasting Cod galben de ceață pentru zone din centrul, sudul și nordul țării. Potrivit Mediafax, vizibilitatea poate scădea local sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, afectând atât traficul rutier, cât și siguranța participanților la trafic.

Atenționările meteorologilor sunt valabile în intervalul orar 7:00-10:00, în funcție de zona vizată. Până la ora 9:00, ceața afectează localități din județele Maramureș, Cluj și Bistrița-Năsăud. Printre localitățile vizate se numără Târgu Lăpuș (Maramureș), Câmpia Turzii, Viișoara, Tritenii de Jos, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Luna, Mociu, Călărași, Cămărașu, Căianu, Cătina, Țaga, Suatu, Sânmărtin, Geaca, Pălatca, Buza, Ploscoș (Cluj), precum și Teaca, Lechința, Chiochiș, Șieu, Matei, Șieuț, Mărișelu, Galații Bistriței, Urmeniș, Budești, Monor, Sânmihaiu de Câmpie, Milaș, Miceștii de Câmpie, Silivașu de Câmpie (Bistrița-Năsăud).

Până la ora 10:00, codul galben de ceață se extinde și în județele Alba, Covasna, Brașov, Mureș, Harghita și Sibiu, dar și în Ialomița, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Olt și Dolj. Fenomenul determină reducerea semnificativă a vizibilității, ceea ce poate duce la dificultăți în trafic și la creșterea riscului de accidente.

Centrul INFOTRAFIC a anunțat, sâmbătă dimineața, că se circulă în condiții de ceață densă pe artere principale din mai multe județe, dar și pe sectoare întregi de autostradă. Vizibilitatea în trafic este redusă sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, pe drumuri din județele Alba, Argeș, Brașov, Călărași, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu și Teleorman.

De asemenea, ceața afectează circulația pe autostrăzile A1, A2, A3 și A7. Pe A1 București – Pitești, vizibilitatea este redusă pe tronsoanele kilometrice 11 – 36 și 45 – 75. Pe A2 București – Constanța, ceața persistă între kilometrii 10 și 64. Pe A3 București – Ploiești, sectorul afectat este între kilometrii 7 și 63, iar pe A7 Ploiești – Bacău, între kilometrii 21 și 144.

Autoritățile recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum, să folosească luminile de întâlnire și de ceață, să păstreze distanța de siguranță față de vehiculele din față și să evite depășirile riscante. Codul galben de ceață emis de ANM vizează inclusiv județul Sibiu, unde astfel de avertizări au mai fost emise în ultimele luni. Ora de Sibiu a scris, în ianuarie 2026, despre Cod galben de ceață în județul Sibiu: vizibilitate sub 50 de metri în 7 localități.

Potrivit meteorologilor, fenomenul de ceață poate persista și în următoarele ore, iar șoferii sunt sfătuiți să urmărească actualizările ANM și recomandările autorităților pentru a circula în siguranță.

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