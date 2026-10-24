CSU Sibiu a cedat clar sâmbătă seara, la Oradea, unde vicecampioana CSM s-a impus cu 92-73 (25-19, 30-21, 20-16, 17-17).
Sibienii nu au contat în joc la Oradea și au continuat astfel căderea arătată în ultimul sfert din deplasare cu Rapid.
Începutul de meci a fost echilibrat, cu ambele echipe alternând la conducere. Sibiul a mizat mult pe Traore sub panou, dar Oradea s-a dus la 17-12 în minutul 7 și 23-17 în minutul 9. Bihorenii au condus cu 25-19 la capătul primului sfert.
”Leii roșii” sau desprins în cel de-al doilea sfert și au ajuns la 36-25 în minutul 14. Fântînă a intrat cu plus la sibieni. Totuși, Oradea a păstrat controlul și la pauza mare conducea detașat: 55-40.
Sibienii au îndeput slab și după pauză. CSM s-a detașat la 64-43 în minutul 24 de joc și Dan Fleșeriu a cerut time-out. Gazdele au rămas în control și au câștigat și al treilea sfert cu 20-16. Ofensiva Sibiului a suferit în special la aruncările de 3 puncte și tabela arăta 75-56 înaintea ultimului parțial.
Diferența a continuat să crească și în ultimul sfert și s-a ajuns la 80-56. Ritmul a scăzut, pe teren au intrat juniorii Sibiului, Ciurea și Drăgan. A fost singurul sfert echilibrat: 17-17. La final, CSM Oradea a învins pe CSU Sibiu cu 92-73.
CSU are un bilanț de 2-2 și continuă lupta pentru play-off.
CSU SIBIU: F.Traore 22, Battle 20, Towns 9,Fîntână 8, Randolph 8, Pratt 4, Ciurea 2, Drăgan, Plet, Petica.
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