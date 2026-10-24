Csilla Kató a anunțat că se autosuspendă din rolul său de la Astra Film Festival, până când condițiile de muncă se vor îmbunătăți și va fi creat un cadru instituțional care să asigure continuitatea proiectului cultural. Anunțul a fost făcut sâmbătă seara, 24 octombrie, la finalul galei de la Sala Thalia din Sibiu, în cadrul celei de-a 33-a ediții a festivalului. Decizia vine după ce, la deschiderea evenimentului, Csilla Kató s-a prăbușit pe scenă, la finalul discursului său, pe fondul epuizării.

În fața publicului, Csilla Kató a revenit asupra incidentului și a explicat că leșinul nu a fost provocat de un infarct, așa cum s-ar fi putut teme cei prezenți în sală. Ea a vorbit apoi despre cei peste 30 de ani în care a contribuit la construirea Astra Film Festival, despre impactul evenimentului asupra publicului și despre dificultățile cu care echipa s-a confruntat în tot acest timp.

„Am leșinat pe această scenă după discursul meu de la deschiderea festivalului. Din fericire, cauza nu a fost infarct. […] Sunt aici. Corpul m-a iertat și mi-a dat zile. Și vin în fața dumneavoastră cu lămuriri scurte, chiar cu mărturii și ceea ce decurge din această întâmplare”, a spus Csilla Kató.

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▶ Vezi pagina acestui video: Directoarea Astra Film Festival se autosuspendă după ce a leșinat pe scenă: “Corpul m-a iertat și mi-a dat zile” — VIDEO

„Asta a fost Astra Film. Un cadru unde puteai să fii surprins”

În discursul său, Csilla Kató a vorbit despre rolul festivalului în viața culturală a Sibiului și despre experiența pe care acesta a oferit-o, de-a lungul anilor, publicului și celor implicați în realizarea sa.

Astra Film Festival a devenit, în cele peste trei decenii de existență, un spațiu în care filmele documentare au deschis discuții despre realitățile societății, despre oameni și despre experiențele care ne pot schimba felul de a privi lumea.

„Cu siguranță sunt peste 1 milion de oameni de-a lungul a celor peste trei decenii care au trecut prin experiența Astra Film, la construirea căreia am fost alături de Dumitru Budrala, împreună cu zeci de colegi dragi”, a declarat aceasta.

Csilla Kató a descris festivalul drept un loc al întâlnirii cu realitatea, în care experiența vizionării unui film este completată de dialogul cu autorii, protagoniștii și experții invitați.

„Asta a fost Astra Film. Un cadru unde puteai să fii surprins, chiar trântit în față de realitatea nefiltrată cu care se confruntă zi de zi semenii noștri și noi înșine, în volbura existenței umane, în constrângerile societății de astăzi”, a spus ea.

Potrivit acesteia, festivalul a contribuit la formarea publicului și la menținerea unei tradiții culturale importante pentru Sibiu și pentru România.

„Asta a făcut Astra Film în cei 33 de ani de activitate. Un eveniment cultural în cel mai curat sens al cuvântului. A creat și a menținut o tradiție, a format gustul spre actul cultural adevărat”, a afirmat Csilla Kató.

„Fără sediu, fără o organigramă adecvată, fără dotări, fără buget propriu”

Dincolo de realizările festivalului, Csilla Kató a vorbit deschis despre condițiile în care echipa a fost nevoită să lucreze. Ea a descris un cadru instituțional precar, în care organizarea unui eveniment cultural de asemenea amploare presupune eforturi constante și depășirea unor obstacole administrative și financiare.

„Cu toate acestea, noi, echipa Astra Film, am lucrat într-un cadru instituțional de o precaritate care este sub nivelul oricărei unități de cultură, chiar și din Sibiu. Fără sediu, fără o organigramă adecvată în care să poată desfășura munca, fără dotări, fără buget propriu”, a declarat aceasta.

Csilla Kató a explicat că, în ciuda dedicării echipei, organizarea festivalului a presupus o muncă foarte mare, în condițiile unor finanțări publice pe care le consideră prost concepute și imprevizibile, precum și ale unor salarii foarte mici în domeniul cultural.

Ea a mărturisit că, ani la rând, a continuat să depășească aceste dificultăți pentru ca festivalul să poată avea loc, motivată de experiențele pe care evenimentul le oferea publicului.

„Gândul la acele momente mi-a dat combustibil să înghit și să înfrunt obstacole, ca prin orice preț să putem face acest eveniment. Până acum”, a spus Csilla Kató.

Epuizarea a determinat-o să ia decizia autosuspendării

Csilla Kató a explicat că prăbușirea de pe scenă a reprezentat un semnal de alarmă, după ani în care a continuat să lucreze în condiții dificile pentru a menține festivalul la standardele sale.

În discursul de la gala de sâmbătă seara, aceasta a anunțat că se autosuspendă din rolul său până când vor exista condiții de muncă mai bune și un cadru instituțional funcțional, care să permită continuarea proiectului cultural inclusiv fără contribuția sa directă.

„Semnalul de alarmă al corpului meu m-a atenționat. Sunt nevoită să mă autosuspend din acest rol până când condițiile de muncă se îmbunătățesc, respectiv până când se va construi un alt ecosistem instituțional operațional, care să ajute să fie fezabil de menținut în viitor acest proiect cultural și care să reziste și fără contribuția mea la standarde de calitate”, a anunțat Csilla Kató.

Aceasta a precizat că rămâne dispusă să contribuie la construirea unui astfel de cadru, subliniind că se simte responsabilă pentru viitorul festivalului.

„Mă simt responsabilă pentru soarta acestui proiect, o nălucă care ne-a ținut conștiința civică și culturală trează decenii întregi”, a spus ea.

„Se anunță un an decisiv pentru Astra Film Festival și pentru Astra Film Junior”

Anunțul autosuspendării vine într-un moment important pentru viitorul proiectelor Astra Film. Csilla Kató a transmis că este nevoie de schimbări instituționale care să permită echipei să lucreze în condiții adecvate și să asigure continuitatea festivalului.

„Țineți aproape! Se anunță un an decisiv pentru Astra Film Festival. Și pentru Astra Film Junior”, a încheiat aceasta.

Incidentul de la deschiderea festivalului și anunțul făcut la gala de sâmbătă seara readuc în atenție dificultățile cu care se confruntă organizatorii evenimentelor culturale, în special în ceea ce privește finanțarea, resursele umane și stabilitatea instituțională.

Pentru Csilla Kató, cei peste 30 de ani dedicați Astra Film Festival au însemnat construirea unui proiect cultural cu impact asupra publicului și asupra imaginii Sibiului. Decizia de a se autosuspenda marchează însă un moment de cotitură, în care viitorul festivalului depinde, în opinia sa, și de crearea unor condiții care să permită continuarea activității fără ca întreaga responsabilitate să apese asupra câtorva oameni.

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