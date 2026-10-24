Ciprian Ștefan, directorul Muzeului ASTRA din Sibiu, a lansat un apel pentru adoptarea unei legi a culturii, care să ofere predictibilitate instituțiilor și oamenilor din domeniu. Într-un discurs-manifest susținut sâmbătă seara, 24 octombrie, la gala celei de-a 33-a ediții a Astra Film Festival, desfășurată la Sala Thalia din Sibiu, acesta a vorbit despre finanțarea insuficientă a culturii, nevoia de solidaritate între sectorul public și cel privat și rolul instituțiilor culturale în combaterea extremismului și a dezinformării.

Directorul Muzeului ASTRA a atras atenția că, după mai bine de trei decenii, sectorul cultural din România are nevoie de un cadru legislativ clar, care să asigure stabilitate și finanțare predictibilă. În opinia sa, cultura nu trebuie privită doar ca un domeniu care are nevoie de sprijin pentru a supraviețui, ci ca un factor care contribuie direct la dezvoltarea societății.

„Atât cât să nu leșinăm și cât să nu cădem într-o zonă a neputinței. Primim câte o picătură de apă, dar nu picătura de apă a lui Greuceanu, ci una de supraviețuire. Să ne umeziți buzele și să mergem mai departe. (…)Cred că după 30 de ani e momentul ca România să aibă o lege de sector. O lege a culturii. Să avem predictibilitate. Și da, cultura dezvoltă”, a spus Ciprian Ștefan.

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▶ Vezi pagina acestui video: Directorul Muzeului ASTRA, Ciprian Ștefan, cere o lege a culturii: „Primim câte o picătură de apă, dar una de supraviețuire” — VIDEO

„Suntem în prima linie” în lupta împotriva extremismului

În discursul susținut la gala de la Sala Thalia, directorul Muzeului ASTRA a vorbit și despre responsabilitatea instituțiilor culturale într-o societate în care, susține el, valorile culturale sunt uneori deformate, iar kitschul, neadevărul și minciuna ajung să fie promovate.

Ciprian Ștefan consideră că instituțiile culturale pot avea un rol important în contracararea acestor fenomene, prin promovarea valorilor autentice, a educației și a unei înțelegeri corecte a culturii.

„Suntem în prima linie și o spun cu toată responsabilitatea. Noi putem să fim cei care putem lupta și stopa acest extremism fundamentat pe o cultură greșit înțeleasă, pe valori bazate pe kitsch, neadevăr și minciună”, a afirmat directorul Muzeului ASTRA.

Acesta a subliniat însă că instituțiile culturale nu pot face față singure acestor provocări și că este nevoie de implicarea tuturor celor care contribuie la viața culturală a României.

„Ca să facem asta, trebuie să fim cu toții uniți. Atât sectorul public, cât și sectorul privat și artiștii independenți. Și dumneavoastră, colegii din mass-media, trebuie să punem presiune dacă vrem să avem o cultură care va dezvolta organic societatea în următorii ani”, a transmis Ciprian Ștefan.

Apel către Guvern pentru o lege obligatorie a culturii

Un punct central al discursului a fost nevoia ca autoritățile centrale să trateze cultura ca pe un domeniu strategic, prin măsuri legislative care să ofere instituțiilor stabilitate și posibilitatea de a-și planifica activitatea pe termen lung.

Ciprian Ștefan a cerut ca presiunea publică să fie îndreptată către factorii de decizie de la nivel guvernamental, astfel încât adoptarea unei legi a culturii să devină o prioritate.

„Să punem presiune ca decidenții de la nivel guvernamental să înțeleagă că este momentul ca sectorul cultural să aibă o lege obligatorie”, a declarat acesta.

Directorul Muzeului ASTRA a recunoscut rolul autorităților locale în susținerea instituțiilor culturale, dar a atras atenția că eforturile acestora nu pot înlocui o strategie națională coerentă. „Autoritățile locale fac minuni ca noi să supraviețuim, dar nu este suficient”, a spus Ciprian Ștefan.

„Muzeul ASTRA a demonstrat că la noi cultura dezvoltă”

În încheierea discursului, Ciprian Ștefan a invocat experiența Muzeului ASTRA ca exemplu al modului în care cultura poate contribui la dezvoltarea societății. Instituția din Sibiu promovează patrimoniul și tradițiile, iar directorul său consideră că rezultatele obținute demonstrează importanța investiției în cultură.

„Noi, Muzeul ASTRA, am demonstrat și demonstrăm că la noi cultura dezvoltă. Nu este suficient și nu putem fi singuri. Trebuie să fim cu toții uniți”, a încheiat Ciprian Ștefan.

Discursul-manifest de la gala Astra Film Festival a readus în atenție problemele finanțării și organizării sectorului cultural din România, dar și nevoia unei colaborări mai strânse între instituțiile publice, mediul privat, artiști și mass-media.

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