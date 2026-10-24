Pe scurt: Trecerea la ora de iarnă revine în România, dar Comisia Europeană insistă pentru abolirea sistemului. De ce nu s-a ajuns la un acord între statele UE?

România va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. Ceasurile se vor da înapoi cu o oră, de la 04:00 la 03:00, potrivit Adevarul. Acest sistem este aplicat și de alte țări europene, fiind o practică introdusă în secolul trecut pentru a economisi energie, mai ales în perioadele de război sau în timpul crizei petrolului din anii 1970.

Comisia Europeană a explicat, într-o postare, că din 1980 Uniunea Europeană a adoptat treptat legislație pentru a elimina diferențele dintre calendarele naționale de schimbare a orei. În ultimii ani, instituția europeană a intensificat demersurile pentru a renunța la sistemul schimbării orei, considerând că nu mai aduce beneficii semnificative.

Comisarul Transporturilor, Apostolos Tzitzikostas, a declarat că schimbarea orei „ne priveşte pe toţi, ne enervează pe cei mai mulţi dintre noi” și „ne face rău”, subliniind că sistemul nu mai generează economii de energie. El a confirmat că Executivul european continuă eforturile pentru abolirea schimbării orei și a comandat o nouă analiză pentru a susține această inițiativă.

Spania a lansat un nou apel pentru eliminarea schimbării orei, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor Energiei, desfășurată luni. Potrivit unei surse diplomatice europene, Polonia și Finlanda au susținut, de asemenea, această propunere.

În 2018, aproximativ patru milioane de persoane, reprezentând 84% dintre participanții la o consultare publică, s-au pronunțat în favoarea încetării folosirii schimbării orei. Ulterior, Parlamentul European a aprobat măsura, însă implementarea ei a fost blocată de lipsa unui acord între cele 27 de state membre.

Susținătorii eliminării schimbării orei atrag atenția asupra impactului negativ asupra sănătății și creșterii riscului de accidente rutiere, în timp ce economiile de energie au devenit nesemnificative datorită iluminatului cu consum redus.

Ora de iarnă rămâne, așadar, în vigoare în România și în acest an, în lipsa unei decizii comune la nivelul Uniunii Europene.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre cum afectează trecerea la ora de iarnă mersul trenurilor.

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