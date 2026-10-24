FC Agnita defilează în Superliga Sibiu: a făcut scor și cu Păltiniș Rășinari

FC Agnita a învins detașat pe ACS Păltiniș Rășinari, scor 5-1, în derby-ul etapei a 8-a a Superligii Sibiu.
Echipa pregătită de Dumitru Solomon domină autoritar startul sezonului în Superliga Sibiu și este favorită pentru a obține al doilea titlul județean consecutiv.
Agnita a spuberat sâmbătă pe teren propriu pe Păltiniș Rășinari, scor 5-1 (3-0). Golurile echipei gazdă au fost marcate de Bozan, Țala, Câmpean, S. Bîrsan și Oana.
FC Agnita rămâne singura echipă neînvinsă, cu 7 victorii și un rezultat de egalitate în primele 8 etape. În schimb, Păltiniș Rășinari pare că iese din cursa pentru primul loc.
ACS Bradu Dinamic s-a impus cu 4-2 în disputa cu Interstar Sibiu și rămâne astfel la doar 3 lungimi în spatele liderului. Titlul județean pare în acest sezon să fie o luptă în doi, Agnita și Bradu.
Alma Sibiu a câștigat pe teren propriu, 2-1 cu FC Avrig.
În duelul ultimelor clasate, AFC Tălmaciu a reușit prima victorie din acest sezon, 2-1 cu Orășenesc Copșa Mică și oaspeții au căzut pe ultimul loc.
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