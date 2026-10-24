Pe scurt: MAI spune că instigările la proteste nu servesc intereselor fermierilor, iar vaccinurile pentru ovine și caprine au ajuns deja în țară.

Fermierii români sunt vizați de instigări pe rețelele sociale pentru a organiza noi proteste de amploare, cu potențial de violență, deși principalele lor solicitări au fost deja soluționate, potrivit Știrile ProTV. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis sâmbătă, 24 octombrie 2026, că aceste instigări reprezintă tentative de manipulare care nu servesc intereselor crescătorilor de ovine.

MAI a precizat că primele doze de vaccin pentru ovine și caprine au ajuns deja în România, iar procesul de achiziție a vaccinurilor este în desfășurare. Autoritățile au anunțat că vaccinarea efectivă va începe în cel mai scurt timp, conform informațiilor transmise de ANSVSA. Ministerul subliniază că principalele solicitări ale fermierilor au fost soluționate, obiectivul guvernului fiind reluarea exporturilor și asigurarea condițiilor cerute de crescători.

În comunicatul transmis, MAI a menționat că există „tentative de a instiga o anumită parte a fermierilor din România pentru a organiza proteste de amploare”. Instituția consideră aceste acțiuni drept manipulări care nu ajută fermierii și îi îndeamnă pe aceștia să se informeze din surse oficiale și să analizeze cu responsabilitate mesajele care îi îndeamnă la proteste.

Ministerul Afacerilor Interne a amintit că nu este prima dată când un protest pașnic al fermierilor este denaturat. Un exemplu este manifestația din 15 septembrie 2026, când peste 50 de persoane au fost reținute pentru instigare la violență și violențe comise. MAI a subliniat că înțelege și respectă dreptul fiecărei persoane de a-și exprima opiniile și de a participa la adunări publice, dar face apel la responsabilitate pentru ca siguranța tuturor să rămână o prioritate.

„Lansăm această informare având în vedere faptul că nu este prima situație în care un protest pașnic al fermierilor este denaturat”, se arată în comunicatul MAI. Instituția a reiterat că autoritățile au întreprins demersuri concrete pentru soluționarea principalelor solicitări ale crescătorilor de ovine și a cerut fermierilor să nu se lase manipulați de mesaje care pot duce la acțiuni violente.

Ora de Sibiu a scris, în ianuarie 2026, despre protestele masive anunțate de fermieri în capitală.

MAI a transmis că va continua să monitorizeze situația și să informeze publicul cu privire la orice tentativă de manipulare sau instigare la violență în rândul fermierilor.

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