Prezent vineri în tribuna de la Câmpulung la victoria Interului, 2-1 cu Muscelul, Mircea Rednic a fost mulțumit de punctele câștigate de sibieni.

Sibienii au suferit mult în prima repriză a jocului de la Câmpulung, în care nu s-au regăsit, dar au controlat meciul în partea secundă. Prezent la fiecare antrenament sau meci al Interului, Mircea Rednic ajută echipa cu sfaturile sale, după prietenia legată cu Teodor Birț, membru în Consiliul de Administrație al clubului.

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▶ Vezi pagina acestui video: Mircea Rednic după victoria Interului de la Câmpulung: ”Sibiul a fost mult mai prezent în repriza a doua” — VIDEO

”Un meci interesant, greu pentru ambele echipe, dar mi-a plăcut. Prima repriză a aparținut celor de la Câmplung, în a doua Sibiul a fost mult mai prezentă și ca ocazii, și ca posesie, s-a adaptat la condiții, cu vântul în spate. E important că Inter a câștigat, mă bucur pentru sibienii mei!” a spus Mircea Rednic într-un interviu pentru Muscel Tv.

De pe gazonul impecabil de pe ”Municipal”, sibienii au jucat pe un teren mocirlos, la Câmpulung. Mircea Rednic cere condiții mai bune în fotbalul românesc.

”În Liga 3 nu e foarte bine, ținând cont de condițiile care sunt, tot vorbim că de ce am ajuns unde am ajuns, pe vremea mea și în Liga 2 erau terenuri foarte bune, în Liga 3 la fel, dar aici în aceste condiții e greu să joci. Dacă Primăriile nu se implică, măcar să ofere condiții de antrenament și joc pentru echipele care sunt din oraș” a mai punctat fostul dinamovist.

Mircea Rednic ajută benevol Interul până ce va găsi o nouă echipă unde să activeze, el având discuții în străinătate.

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