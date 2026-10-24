Pe scurt: Luvrul și alte instituții culturale din Paris au fost închise sâmbătă, 24 octombrie 2026, din cauza riscului de proteste violente. Turiștii au găsit porțile încuiate, iar evenimentele culturale au fost anulate.

Principalele muzee din Paris, inclusiv celebrul Luvru, au fost închise sâmbătă, 24 octombrie 2026, ca măsură de precauție înaintea unor noi proteste anunțate în capitala Franței. Potrivit Rador, turiștii au privit dezamăgiți printre porțile încuiate ale Luvrului, fără a putea ajunge la faimoasa Mona Lisa.

Decizia de a închide muzeele și galeriile vine la o săptămână după ce protestele la nivel național, generate de creșterea costului vieții și de degradarea serviciilor publice, au degenerat în unele dintre cele mai grave acte de violență stradală din Franța ultimilor ani. În urma acestor incidente, guvernul a impus restricții de circulație în anumite zone și a dispus închiderea mai multor spații publice, anticipând manifestațiile programate pentru sâmbătă.

Măsurile au afectat o mare parte a sectorului cultural al Parisului

Măsurile au afectat o mare parte a sectorului cultural al Parisului. Pe lângă Luvru, au fost închise muzeele Orangerie, Jeu de Paume și Picasso. Întregul complex al Grădinilor Tuileries, situat în continuarea Luvrului, a fost complet izolat, iar porțile negre din fier ale muzeului au blocat accesul atât către complex, cât și către grădină.

Perturbările nu s-au limitat la muzee. Opera din Paris a anunțat închiderea atât a Palais Garnier, cât și a Opéra Bastille, invocând motive de siguranță pentru personal și public. De asemenea, organizatorii târgului Art Basel Paris au anulat programul prevăzut pentru acest sfârșit de săptămână, afectând astfel și sectorul artelor spectacolului.

Instituțiile culturale au informat publicul despre închideri încă de vineri, 23 octombrie 2026. Cu toate acestea, unii vizitatori nu au verificat programul și au ajuns la fața locului doar pentru a descoperi că accesul este restricționat.

Aceste măsuri reflectă amploarea impactului pe care protestele și riscul de violență îl au asupra vieții culturale și turistice din Paris, într-o perioadă în care orașul se confruntă cu tensiuni sociale majore.

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