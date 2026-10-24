Sibiul se mândrește cu o voce de excepție. Cristiana Damian are doar 16 ani, dar muncește de multă vreme pentru visul de a-și construi o carieră în muzică. După ce a câștigat trofeul Festivalului Mamaia, adolescenta a urcat pe scena Vocea României 2026 cu piesa „Run to You”. Tânăra din Sibiu a reușit să întoarcă trei scaune, vineri seara.

Cristiana Sofia Damian, a cărei maturitate și pasiune pentru muzică au purtat-o deja pe mari scene internaționale, a întors trei scaune la show-ul de talente „Vocea României”.

Interpretarea Cristianei i-a impresionat pe antrenori, iar Smiley a remarcat atât dificultatea piesei, cât și calitățile vocale ale adolescentei, arată Protv.



Smiley: „E mare lucru pentru o fată de 16 ani să vină să cânte o piesă atât de grea. Vocea ta e spectaculoasă! Mi-ar plăcea să te am în echipă! Ești ceea ce am nevoie”

Horia Brenciu a subliniat că interpretarea a devenit și mai impresionantă după ce antrenorii s-au întors.

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▶ Vezi pagina acestui video: Puștoaica din Sibiu care a cucerit Mamaia, a întors trei scaune la Vocea României. Theo: „Ești rachetă” — VIDEO

Horia Brenciu: „Toate notele au fost mai strălucitoare după ce ne-am întors!”

Theo Rose: „Tu și cu emoții ai cântat corect. Ești rachetă! Ești de cursă lungă. Dacă și următoarele tale momente vor fi bine alese, ai cale lungă aici la Vocea României! Felicitări!”

VEZI MOMENTUL INTEGRAL ȘI DECIZIA CONCURENTEI ÎN VIDEOCLIPUL DE MAI SUS.

Cine este Cristiana Damian de la Vocea României 2026

Cristiana Damian a început să cânte la doar patru ani, într-un cor, iar mai târziu a urmat cursuri de canto la Palatul Copiilor. În perioada pandemiei, și-a dat seama că muzica este mai mult decât o pasiune și că își dorește să o transforme în carieră. De atunci, a început să participe la festivaluri și concursuri, acumulând experiență și muncind constant pentru a-și îmbunătăți vocea.

Unul dintre cele mai importante momente de până acum a fost câștigarea trofeului Festivalului Mamaia, cu piesa „Prima iubire ești tu”, compusă de Adrian Daminescu. Pentru adolescentă, această reușită a reprezentat un pas important în drumul său artistic și începutul carierei la care visează.

De la vârsta de zece ani, Cristiana face săptămânal naveta între Sibiu și București pentru lecțiile private de canto. Drumurile sunt adesea obositoare, mai ales atunci când călătorește noaptea și trebuie să ajungă apoi la școală, însă nu a renunțat la pregătirea sa. În prezent, urmează cursurile unui liceu privat din Sibiu.

Tânăra nu provine dintr-o familie de artiști, însă părinții au susținut-o de la început. Mama sa este jurist, iar tatăl, fost polițist, s-a implicat în parcursul ei muzical și o ajută în calitate de impresar. Cristiana mai are un frate în vârstă de 17 ani.

Pe lângă canto, este pasionată de șah și participă la concursuri și olimpiade. De asemenea, îi place să compună și să scrie piese. A urmat cursuri online organizate de Berklee, inclusiv cursuri de armonie și compoziție, iar unul dintre marile sale obiective este să studieze la Facultatea de Muzică Berklee.

A visat mereu să ajungă pe scena Vocea României, a urmărit toate sezoanele emisiunii și și-a imaginat că într-o zi va fi și ea acolo.

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