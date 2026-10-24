Șeful MPI Magnesium, acuzații la adresa primarului din Săliște: „A fost o reacție de lașitate” / video

Andrei Degeratu, directorul general al MPI Magnesium, critică reacția autorităților locale din Săliște și Rășinari față de proiectul exploatării magneziului. Invitat la „Interviurile Ora de Sibiu”, acesta a acuzat administrația din Săliște că a cedat presiunii publice și politice, iar despre reacția primarului din Rășinari a spus că ar fi fost determinată de teama față de nemulțumirea localnicilor.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu realizat de Dragoș Popescu, redactorul-șef al Ora de Sibiu, în contextul opoziției întâmpinate de companie în cele două comunități din Mărginimea Sibiului.

Întrebat cum apreciază reacțiile celor doi primari, Andrei Degeratu a formulat critici directe.

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„Reacția de la Săliște este clară. A fost o reacție de lașitate. A plecat pe ușa din dos, iar reacția de la Rășinari a fost o reacție de teamă, dar o poziționare neutră în momentul de față. A încercat să reducă presiunea locală”, a declarat directorul general al MPI Magnesium.

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Degeratu susține că administrația din Săliște și-a schimbat poziția

Directorul general afirmă că reprezentanții companiei au discutat în repetate rânduri cu administrația din Săliște despre construirea uzinei de prelucrare a magneziului.

Potrivit acestuia, firma se afla în procedura de pregătire a concesionării terenului când au apărut protestele.

„Discutăm de ceva timp și eram în procedura de a finaliza concesiunea terenului pentru a putea demara procedurile de autorizare”, a precizat Degeratu.

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Acesta a relatat că reprezentanții societății au participat la întâlniri cu autoritățile, iar ulterior proiectul a fost prezentat într-o ședință a Consiliului Local, la care au participat și localnici nemulțumiți.

În opinia sa, schimbarea poziției administrației a fost influențată de reacțiile apărute în spațiul public.

„Din păcate, el a ales o soluție de a ieși pe ușa din spate și nu a mai vrut să comunice. O frică a lui și faptul că nu a făcut decât să cedeze presiunii din social media, care a venit și pe fondul luptelor politice care se dau acolo”, a susținut directorul general.

Aceste afirmații reprezintă punctul de vedere al conducerii MPI Magnesium. În documentele administrative, respingerea concesionării a fost justificată prin argumente economice, financiare, sociale și de mediu.

Acuzații privind implicarea politicului

În cadrul interviului, Degeratu a susținut că disputele politice locale ar fi contribuit la amplificarea opoziției față de proiect.

„Lupta politică în cadrul liderilor locali este clar unul dintre cele mai importante elemente care a dus la aceste probleme. Și noi am fost prinși la mijloc”, a afirmat el.

Directorul general a criticat și intervențiile unor organizații de mediu, pe care le consideră nejustificate. Nu a prezentat însă, în cadrul interviului, dovezi care să stabilească existența unei acțiuni politice coordonate împotriva companiei.

Primarii, în centrul unei controverse care a mobilizat localnicii

Ora de Sibiu a relatat anterior despre decizia administrației din Săliște de a respinge solicitarea de concesionare a terenului propus pentru uzină.

La Rășinari, primarul Bogdan Bucur a susținut public necesitatea clarificării documentelor și a efectelor proiectului înainte de luarea unor decizii administrative.

Într-o ședință a Consiliului Local Rășinari relatată de Ora de Sibiu, edilul a cerut consilierilor să formuleze întrebări scrise către companie și autoritățile competente, pentru ca acestea să ofere explicații documentate.

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În paralel, locuitorii comunei au solicitat organizarea unui referendum privind exploatările miniere. Consultarea populară a fost stabilită pentru 8 noiembrie.

Criticile formulate de Andrei Degeratu vin într-un moment în care compania încearcă să continue procedurile de autorizare a exploatării din Valea Dobra, iar proiectul uzinei de la Săliște a fost abandonat în forma inițială.

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