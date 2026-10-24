Pe scurt: Află care sunt semnele ascunse ale diabetului, ce analize trebuie făcute și ce schimbări de stil de viață recomandă specialiștii pentru a evita complicațiile bolii.

Diabetul zaharat de tip 2 poate evolua o perioadă îndelungată fără simptome evidente, motiv pentru care analizele periodice sunt esențiale, mai ales pentru persoanele cu factori de risc. Potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, atunci când apar, simptomele pot include sete accentuată, urinări frecvente, oboseală persistentă, vedere încețoșată, scădere inexplicabilă în greutate, vindecarea mai lentă a rănilor sau infecții repetate.

Dr. Georgiana Dincă, medic primar Diabet Zaharat, Obezitate și Boli de Nutriție, recomandă evaluarea medicală nu doar la apariția acestor simptome, ci și preventiv, în cazul persoanelor cu exces ponderal sau obezitate, antecedente familiale de diabet, hipertensiune arterială, dislipidemie, boli cardiovasculare sau antecedente de diabet gestațional. Depistarea precoce permite intervenția înainte de apariția complicațiilor.

Adoptarea unui stil de viață echilibrat reduce riscul de diabet

Prevenția diabetului nu presupune o dietă restrictivă, ci un stil alimentar echilibrat și sustenabil. Dr. Dincă recomandă o alimentație bazată pe legume, alimente bogate în fibre, cereale integrale, leguminoase, surse adecvate de proteine și grăsimi nesaturate, cu limitarea băuturilor îndulcite, a zahărului adăugat și a alimentelor ultraprocesate.

Este importantă și menținerea unei greutăți corporale adecvate, precum și regularitatea meselor. Pentru persoanele supraponderale sau obeze, chiar și o scădere ponderală moderată poate reduce semnificativ riscul de apariție a diabetului zaharat de tip 2.

Mișcarea regulată și monitorizarea atentă previn complicațiile grave

Activitatea fizică este esențială atât în prevenția, cât și în tratamentul diabetului. Dr. Dincă recomandă adulților cel puțin 150 de minute pe săptămână de activitate fizică aerobică de intensitate moderată, precum mersul alert, ciclismul sau înotul, completate de exerciții de forță de două-trei ori pe săptămână, dacă starea de sănătate permite. Reducerea perioadelor lungi de sedentarism este la fel de importantă. Recomandările trebuie adaptate individual, în funcție de vârstă, tratament, condiție fizică și eventualele complicații ale diabetului.

Diabetul insuficient controlat poate afecta vasele de sânge și numeroase organe. Printre complicațiile importante se numără bolile cardiovasculare, afectarea renală, retinopatia diabetică, neuropatia și leziunile piciorului diabetic, care în forme severe pot duce la amputații. Riscul acestor complicații poate fi redus semnificativ printr-un control corespunzător al glicemiei, al tensiunii arteriale, colesterolului și greutății corporale, prin renunțarea la fumat, respectarea tratamentului și efectuarea controalelor periodice.

Ora de Sibiu a scris, în iunie 2026, despre Dr. Georgiana Dincă: „Tratamentul diabetului se îmbunătățește constant la Spitalul Clinic Județean Sibiu” Sunt peste 28.000 de pacienți.

Servicii disponibile pentru pacienții cu diabet la Spitalul Clinic Județean Sibiu

În cadrul cabinetului de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, pacienții beneficiază de evaluare clinică și metabolică, stabilirea și adaptarea tratamentului, consiliere privind alimentația, activitatea fizică și automonitorizarea glicemiei. Monitorizarea urmărește controlul glicemic, inclusiv prin glicemie și hemoglobină glicozilată (HbA1c), dar și depistarea precoce a complicațiilor și a factorilor de risc cardiovascular.

În cabinet se realizează și determinarea indicelui gleznă-braț, o investigație neinvazivă utilă pentru evaluarea circulației arteriale la nivelul membrelor inferioare și depistarea bolii arteriale periferice, o complicație vasculară importantă la persoanele cu diabet. Pacienții care au indicație pot beneficia de tehnologii moderne pentru managementul diabetului, precum sistemele de monitorizare continuă a glicemiei și pompele de insulină, împreună cu instruirea necesară pentru utilizarea și interpretarea corectă a acestora.

Dr. Georgiana Dincă subliniază că diabetul zaharat de tip 2 poate evolua mult timp fără simptome, iar prevenția, evaluarea periodică a persoanelor cu factori de risc și diagnosticul precoce sunt esențiale. Cu un stil de viață adecvat, monitorizare regulată și tratament individualizat, diabetul poate fi controlat eficient, iar riscul complicațiilor poate fi redus considerabil.

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