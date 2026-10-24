Strategia de turism a Sibiului pentru 2026–2036 intră la vot: banii pentru proiecte vor fi aprobați separat

Pe scurt: Consiliul Local Sibiu urmează să voteze strategia turistică pentru perioada 2026–2036, un document care stabilește viziunea și prioritățile pentru dezvoltarea turismului local, dar fără a detalia încă bugetul sau măsurile concrete. Strategia pune accent pe patrimoniul cultural, digitalizare și implicarea comunității.

Consiliul Local Sibiu va discuta și supune la vot, în ședința ordinară programată pentru joi, 29 octombrie 2026, de la ora 14:00, Strategia de Dezvoltare a Destinației Turistice Sibiu 2026–2036. Potrivit documentului oficial, proiectul figurează ca primul punct pe ordinea de zi a ședinței, la inițiativa primarului Astrid Cora Fodor. Ordinea de zi a fost publicată vineri, 23 octombrie, la ora 12:00.

Strategia propune o viziune comună și priorități pentru turismul sibian

Potrivit proiectului de hotărâre, Strategia de Dezvoltare a Destinației Turistice Sibiu 2026–2036 „are ca scop crearea unei viziuni comune pentru dezvoltarea durabilă a turismului, cu accent pe valorificarea patrimoniului cultural, creșterea calității serviciilor și implicarea comunității locale”. Documentul identifică principalele provocări și oportunități pentru turismul local, subliniind necesitatea „diversificării ofertei turistice, dezvoltării infrastructurii și promovării Sibiului ca destinație competitivă la nivel național și internațional”.

Printre prioritățile strategiei se numără „dezvoltarea de produse turistice tematice, creșterea gradului de digitalizare a serviciilor, susținerea evenimentelor culturale și sportive, precum și consolidarea parteneriatului public-privat”. Proiectul subliniază că „implicarea activă a comunității locale și a operatorilor economici este esențială pentru succesul strategiei”.

Documentul precizează că „Strategia a fost elaborată în urma unui proces de consultare publică, cu participarea reprezentanților administrației locale, ai mediului de afaceri, ai sectorului cultural și ai societății civile”. De asemenea, se menționează că „documentul va constitui baza pentru elaborarea planurilor de acțiune anuale și pentru atragerea de fonduri europene și naționale dedicate dezvoltării turismului”.

Pentru o analiză detaliată a planurilor și proiectelor propuse, consultați articolul Primăria Sibiu vrea să transforme orașul într-un magnet cultural european: strategie turistică pe 10 ani cu proiecte de sute de milioane de euro.

Bugetul și măsurile concrete vor fi stabilite ulterior prin hotărâri separate

Deși documentul trasează direcțiile strategice pentru turismul sibian, nu include încă detalii privind bugetul alocat, sursele de finanțare sau măsurile concrete care vor fi implementate. În expunerea de motive se precizează: „Planul de acțiune, bugetul și sursele de finanțare vor fi stabilite ulterior, prin hotărâri separate ale Consiliului Local, în funcție de prioritățile identificate anual”.

Strategia va servi drept ghid pentru autorități, operatori din domeniu și comunitatea locală în privința politicilor și proiectelor turistice. Documentația aferentă poate fi consultată pe site-ul Primăriei Sibiu, la secțiunea dedicată proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local.

VEZI AICI STRATEGIA DE DEZVOLTARE TURISTICĂ A SIBIULUI!

Ora de Sibiu a relatat anterior despre publicarea draftului Strategiei de Dezvoltare a Destinației Turistice Sibiu pentru perioada 2026–2036, document care propunea o direcție ambițioasă pentru următorul deceniu. Detalii în articolul Primăria Sibiu vrea să transforme orașul într-un „magnet cultural european”: strategie turistică pe 10 ani, cu proiecte de sute de milioane de euro (2026-06-24).

Tot în ședința din 29 octombrie, Consiliul Local va discuta și alte proiecte importante pentru oraș, așa cum s-a întâmplat și în cazul coridorului pietonal între Gară și Piața Mare, proiect de peste 45 milioane lei aflat recent pe ordinea de zi.

Comentarii