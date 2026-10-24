Pe scurt: Un container cu deșeuri din plastic a provocat devierea traficului pe A1 și a dus la rănirea a trei persoane. Intervenția echipajelor de urgență a fost rapidă.

Traficul rutier pe Autostrada A1 este deviat sâmbătă, 24 octombrie 2026, la kilometrul 120, după ce un container cu deșeuri din plastic a căzut de pe vehiculul care îl transporta, între localitatea Tigveni și intrarea pe autostradă, potrivit Adevărul.

Accidentul s-a produs pe Autostrada A1 Curtea de Argeș, pe sensul spre Vâlcea. La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Curtea de Argeș cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, precum și o ambulanță SAJ.

În autoturismul implicat se aflau patru persoane, toate fiind preluate de echipajele medicale. ISU Argeș a transmis că una dintre victime, un bărbat de aproximativ 29 de ani, a acuzat dureri la coloana cervicală și a fost preluat de paramedicii SMURD. Alte două persoane au fost transportate la spital de echipajul SAJ, iar a patra persoană a refuzat transportul la unitatea medicală.

În urma accidentului, trei persoane au suferit leziuni și au fost duse de urgență la spital. Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române a precizat că, din primele informații, containerul cu deșeuri din plastic ar fi căzut de pe vehiculul care îl transporta.

Din cauza accidentului, traficul rutier este deviat pe A1 de la kilometrul 120.

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