Transhumanța se stinge la Jina. Ciobanii care plecau săptămâni întregi cu oile: „Tineretul nu mai știe așa ceva” / video foto

În munții Jinei, acolo unde odinioară răsunau tălăngile oilor și glasurile copiilor, liniștea a pus stăpânire pe colibele ciobanilor. Transhumanța, tradiția care a purtat generații întregi de păstori pe drumurile țării, se stinge încet. Unii au ales să rămână aproape de familie, alții au îmbătrânit și nu mai pot pleca la drum. Iar tinerii nu se mai înghesuie să le calce pe urme. În Măgura Jinei, doi ciobani povestesc cu nostalgie despre o lume în care muntele era plin de viață, iar copilăria se petrecea printre turme.

Mitică a ales familia în locul drumurilor lungi cu oile

Mitică Lupescu și-a petrecut aproape întreaga viață printre oi. A cunoscut transhumanța, frigul dimineților de munte și bucuria întoarcerii acasă după luni de pribegie. Dar, când și-a întemeiat o familie, a hotărât să nu mai plece. A rămas cu turma pe dealurile din apropierea satului, acolo unde poate fi alături de cei dragi.

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▶ Vezi pagina acestui video: Transhumanța se stinge la Jina. Ciobanii care plecau săptămâni întregi cu oile: „Tineretul nu mai știe așa ceva” — VIDEO

„Eu aici m-am învățat, aici am crescut. Am fost vreo zece ani în transhumanță. De când m-am căsătorit, n-am mai practicat transhumanța, că e bine și aici. După ce m-am căsătorit, am ales să nu mai plec. E bine aici, în familie, să fim cu toții. Ești acasă și e bine așa”, a povestit Mitică Lupescu.

Pentru el, păstoritul nu a fost niciodată doar o meserie. A fost copilăria lui, moștenirea părinților și rostul fiecărei zile. Își amintește cum era dus la strungă când abia învățase să meargă.

„De mic copil, de când am priceput, vorba aia. Ne luau de mici, de-abia mergeam și ne luau părinții la strungă. Acolo dădeam oile în strungă, ne mai împungea câte o oaie. Am crescut cu oile. Până mă simt în putere aș mai duce tradiția asta. Nu m-aș lăsa”, a mărturisit ciobanul.

Astăzi, drumurile pe care altădată treceau turmele au devenit greu de străbătut. Pământurile sunt cultivate, șoselele sunt pline de mașini, iar vechea rânduială a păstorilor nu își mai găsește locul în lumea de acum.

„Nu mai e ca mai demult. Pământurile sunt lucrate, toate sunt cam arate, nu mai prea poți trece cu animalele. Tot mai rău. Pe jos era mai bine, mai ales pentru animale, dar acum nu le mai poți duce. Dacă vrei să le duci undeva, mai bine le urci pe camion și le descarci la destinație”, a explicat Mitică.

Dumitru mergea câte o lună pe jos cu oile. Acum i-au rămas doar amintirile

Pentru Dumitru Iancu, în vârstă de 60 de ani, transhumanța înseamnă tinerețea pe care nu o va mai putea trăi niciodată. Își amintește drumurile lungi, nopțile petrecute sub cerul liber și întoarcerea la munte, odată cu venirea primăverii.

„Aveam douăzeci și ceva de ani, 23-24 de ani. Am mers câțiva ani încontinuu de aici până la Oradea și înapoi, pe jos cu oile. Făceam trei săptămâni toamna și primăvara cam o lună, tot pe jos, cu măgarul, cu țoalele pe măgar, cu mâncarea. Așa știam. Acum am renunțat, că am mai îmbătrânit și nu te mai lasă nimeni să mergi pe drum cu oile”, a povestit Dumitru Iancu.

Bătrânul privește dealurile ca pe un album de familie. Fiecare poiană îi amintește de copilărie, de părinți și de frații alături de care a crescut. În lumea lui, timpul nu se măsura în zile libere sau vacanțe, ci în plecări și întoarceri cu turma.

„Cea mai frumoasă amintire era când mergeai în transhumanță. Știai așa: te duceai toamna și veneai primăvara. Altfel nu știam noi. Eram de mici copii, aveam șase ani. Mă scula tata. Acolo am copilărit, la tufele acelea, aveam moșie acolo unde se vede. Mă scula la strungă și mergeam cu oile. Am fost șapte frați. Nu ni se părea greu, noi ne-am învățat așa. Tineretul din ziua de astăzi nu mai știe așa ceva”, a spus ciobanul.

Colibele în care creșteau copii au rămas pustii

Poate cea mai dureroasă imagine a dispariției acestei lumi se vede în Măgura Jinei. Colibele în care familiile de ciobani își petreceau verile sunt acum tot mai goale. Acolo unde odinioară se aprindeau focuri, se pregătea brânza și alergau copiii, astăzi se mai aude doar vântul.

„Mai demult a fost populație multă. La fiecare stână pe care o vedeți au stat oameni. Acum le-au cam părăsit. Tineretul nu mai stă, iar oamenii mai bătrâni s-au tras către sat. Au rămas stânele pustii. În prezent, aici mai sunt vreo 10-12 familii. Înainte era plin de stâne. Oamenii au îmbătrânit, tineretul nu mai practică”, a spus Mitică Lupescu.

Dumitru Iancu își amintește de vremea când fiecare gospodărie avea câteva animale, iar colibele erau pline de oameni. Acum, când privește în jur, absența lor este cel mai greu de acceptat.

„Pustii, pustii sunt colibele. Nu mai sunt nici animale cum erau odată. Mai demult, la toate colibele era plin de animale. Tot omul avea câte două oi, două-trei vaci, un cal, un măgar. Era plin de oameni la colibe. Acum nu mai e nimeni. Prea puțini mai sunt”, a mărturisit Dumitru Iancu.

„Nu știu dacă ai mei copii vor mai duce tradiția mai departe”

Mitică Lupescu are un băiat și o fată. I-ar plăcea să știe că dragostea pentru oi și munte nu se va stinge odată cu generația lui. Dar nu poate spune dacă cei doi copii îi vor continua meseria.

„Nu știu dacă o mai duc tradiția mai departe. Până scapă de școală și s-or căsători, mă gândesc că ar sta tot cu noi. După aceea nu știu. Tineretului din ziua de astăzi nu-i prea place ce practicăm noi. E într-adevăr o muncă grea, dar dacă îți place, nu ți se pare așa grea. Totul e să îți placă”, a spus ciobanul.

Transhumanța a fost înscrisă în anul 2023 în patrimoniul cultural imaterial UNESCO, însă recunoașterea nu poate opri singură dispariția unui mod de viață. Primarul comunei Jina, Gheorghe Beschiu, spune că numai câțiva ciobani mai păstrează vechiul obicei al deplasărilor cu turmele.

„De când e lumea se făcea transhumanță la Jina. Și acum se mai face, dar doar câțiva ciobani mai fac transhumanță. Restul le au fiecare unde au pășunatul. Acum este mai ușor de transportat animalele cu mașinile, nu mai este timp pierdut și fiecare își planifică timpul așa cum crede mai bine”, a declarat primarul Gheorghe Beschiu.

În munții Jinei, oile vor continua să pască, iar primăvara va înverzi din nou dealurile. Dar oamenii care au cunoscut transhumanța de altădată sunt tot mai puțini.

În urma lor rămân colibele, potecile și poveștile unei copilării trăite la munte. Iar când și ultimii ciobani vor pleca, poate că nu va mai avea cine să povestească despre vremea în care muntele era o casă pentru sute de oameni.

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