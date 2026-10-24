Vocea inegalabilă a interpretei Lucreția Ciobanu redusă la viață: chatboot cu inteligență artificială lansat cu ropote de aplauze la Ocna Sibiului / video foto

Vocea Lucreției Ciobanu a răsunat din nou la Ocna Sibiului, la 11 ani de la moartea îndrăgitei interprete de muzică populară. Cu ajutorul inteligenței artificiale, „Doamna Munților” a fost readusă simbolic în fața publicului, într-un moment emoționant, la care au asistat chiar fiica și cei doi nepoți ai artistei. Grigore Leșe a fost cel care a deschis dialogul cu reprezentarea digitală a interpretei, iar ceea ce a urmat a stârnit aplauzele întregii săli.

Evenimentul a avut loc la Centrul Cultural din Ocna Sibiului, în cadrul simpozionului „Doamna Munților și ecoul viitorului”, dedicat memoriei Lucreției Ciobanu. Artiști, membri ai familiei, oameni de cultură și admiratori s-au reunit pentru a celebra viața și moștenirea uneia dintre cele mai iubite voci ale folclorului românesc.

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Întâlnirea a adus însă și o surpriză. Un asistent virtual realizat cu ajutorul inteligenței artificiale a reconstituit vocea regretatei interprete și a oferit publicului posibilitatea de a purta un dialog simbolic cu aceasta.

Grigore Leșe a deschis dialogul cu Lucreția Ciobanu. Un moment care a emoționat întreaga sală

Cunoscutul interpret Grigore Leșe a fost primul care a adresat o întrebare reprezentării digitale a Lucreției Ciobanu. A întrebat-o despre inimă, iar răspunsul oferit de chatbot a venit cu o propunere neașteptată: să rostească o poezie scrisă chiar de fiica artistei.

În sală s-a auzit apoi vocea Lucreției Ciobanu, reconstituită digital, rostind versurile fiicei sale.

Momentul a avut o încărcătură emoțională aparte. Printre cei care ascultau se aflau chiar fiica interpretei și cei doi nepoți ai acesteia. Pentru câteva clipe, vocea atât de cunoscută a „Doamnei Munților” a răsunat din nou în fața celor dragi.

La final, întreaga sală a izbucnit în aplauze.

Elise Stan: „Am iubit-o ca pe mama mea. Și ea m-a iubit”

Dincolo de experiența oferită de tehnologie, evenimentul a fost un prilej de a rememora întâmplări din viața Lucreției Ciobanu, unele mai puțin cunoscute publicului.

Elise Stan, care a avut o relație apropiată cu marea interpretă, a vorbit cu emoție despre omul din spatele vocii care a cucerit România.

„Am iubit-o ca pe mama mea. Și ea m-a iubit. A avut simplitatea unui om mare și măreția unui om simplu”, a mărturisit Elise Stan.

Aceasta și-a amintit și o întâmplare din anul 2000, petrecută în timpul unui concert organizat la București. Deși Lucreției Ciobanu îi fuseseră rezervate 60 de minute pe scenă, artista a ales să cânte doar cinci minute, oferind restul timpului tinerilor interpreți.

Era felul ei de a-i încuraja pe cei aflați la început de drum și de a le oferi șansa să fie ascultați.

„Și a zis: «Să cânte tinerii, e vremea lor, vremea mea a trecut. Pe mine nu televiziunea sau radioul m-au făcut celebră. Eu am bătut țara în lung și-n lat să promovăm folclorul românesc»”, a povestit Elise Stan.

Gabriela Tuță duce mai departe cântecul ciobănesc din Mărginimea Sibiului

Printre artistele prezente la eveniment s-a numărat și Gabriela Tuță, una dintre interpretele care păstrează și promovează cântecul ciobănesc din Mărginimea Sibiului.

Pentru Gabriela Tuță, moștenirea lăsată de Lucreția Ciobanu înseamnă mai mult decât un repertoriu muzical. Înseamnă păstrarea unui stil autentic, a cântecelor care spun poveștile oamenilor de la munte și a tradițiilor transmise din generație în generație.

Legătura cu „Doamna Munților” se regăsește în repertoriul pe care îl interpretează și în dorința de a apropia publicul tânăr de folclorul acestei zone.

La eveniment au fost prezenți și alți artiști îndrăgiți, printre care Mariana Anghel, Marcel Părău și Silvia Macrea, managerul Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul–Junii Sibiului”. Alături de aceștia s-au aflat reprezentanți ai autorităților, membri ai familiei Lucreției Ciobanu și oameni care i-au admirat cântecele de-a lungul anilor.

La 11 ani de la dispariție, „Doamna Munților” rămâne în inimile oamenilor

Lucreția Ciobanu a fost una dintre cele mai reprezentative voci ale folclorului românesc. Prin cântecele sale, a dus poveștile, dorurile și tradițiile oamenilor din Mărginimea Sibiului pe scenele din întreaga țară.

Supranumită „Doamna Munților”, artista a rămas un simbol al cântecului popular autentic, iar moștenirea sa este păstrată de interpreții care îi duc mai departe repertoriul.

La 11 ani de la moartea sa, întâlnirea de la Ocna Sibiului a adus împreună trecutul și prezentul. Amintirile celor care au cunoscut-o s-au împletit cu posibilitățile oferite de inteligența artificială.

Iar unul dintre cele mai emoționante momente a rămas cel în care vocea Lucreției Ciobanu, reconstituită cu ajutorul tehnologiei, a rostit versurile scrise de fiica sa, chiar în prezența acesteia și a celor doi nepoți.

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