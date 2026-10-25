Pe scurt: Bicicliști din toată țara au descoperit peisajele din Țara Oltului într-un tur de 60 km, promovat ca experiență de toamnă pe două roți.

Prima ediție a evenimentului „Pedalează și vizitează – Bike Tour cu Munții Făgăraș împrejur” a avut loc pe un traseu de 60 de kilometri, adunând 200 de bicicliști dornici să exploreze Țara Oltului pe două roți. Potrivit unei postări publicate de Daniela Cimpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Conservation Carpathia și Primăria Orașului Avrig, fiind inspirat de principiile programului SlowDown Interreg Europe.

Participanții au avut ocazia să descopere peisajele de toamnă ale zonei, să se bucure de libertatea pedalării și să se conecteze cu natura și comunitatea locală. Turul a fost gândit ca o experiență care să promoveze atât frumusețea naturală a regiunii, cât și un stil de viață activ și sustenabil.

Daniela Cimpean a transmis invitația de a retrăi emoția și libertatea unei zile petrecute pe bicicletă, subliniind că există „1001 motive să revenim” după această primă ediție. Evenimentul a pus accent pe ritmul lent și pe descoperirea autentică a locurilor, în spiritul conceptului SlowDown, care încurajează turismul responsabil și apropierea de natură.

Ora de Sibiu a scris, în 14 octombrie 2026, despre Daniela Cîmpean, 60 de kilometri pe bicicletă prin Țara Oltului: „Am trecut prin peisaje care îți taie răsuflarea”.

Comentarii