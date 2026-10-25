Ministerul Apărării Naționale avertizează că postările care circulă pe Facebook despre o „alertă națională” emisă de șeful Armatei sunt înșelătoare: generalul Gheorghiță Vlad nu a emis nicio alertă, iar mesajele reiau declarații mai vechi, scoase din context.

Postările au apărut pe mai multe pagini de Facebook sâmbătă și duminică, 24 și 25 octombrie, cu titluri precum „ALERTĂ NAȚIONALĂ! Șeful Armatei Române…” sau „Anunț ȘOC de la vârful Armatei!”. Ele sunt însoțite de fotografii ale șefului Statului Major al Apărării, ceea ce poate lăsa impresia că acesta a făcut recent declarații despre o situație de urgență.

Ce spune MApN

Potrivit ministerului, materialele redistribuite folosesc informații din interviuri și apariții publice anterioare ale generalului Vlad, fără să spună când au fost făcute. Prezentate ca fiind de actualitate, ele pot crea impresia că Armata Română a dat avertismente recente sau că s-au luat decizii militare de ultimă oră.

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MApN subliniază că mesajele semnalate nu sunt avertizări oficiale actuale. Instituția atrage atenția că o declarație reală, scoasă din context și prezentată ca nouă, poate deveni un mesaj înșelător, mai ales când e formulată alarmist.

Cum verifici un astfel de mesaj

Ministerul le recomandă oamenilor să se uite la data publicării și la contextul declarațiilor atribuite oficialilor înainte de a distribui mesaje care pot provoca îngrijorare. Pentru informații despre activitatea Armatei și despre eventuale situații care pot afecta securitatea națională, MApN trimite la canalele sale oficiale de comunicare.

Avertismentul vine într-o perioadă tensionată: pe 17 octombrie, piloții români au doborât două drone deasupra Mării Negre, iar vineri o navă s-a răsturnat în Marea Neagră, lângă Constanța.

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