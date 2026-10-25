Pe scurt: Proiectul de hotărâre pentru PUZ-ul de la Frigoriferului – Calea Șurii Mici, discutat public în 2024, e pe ordinea de zi a Consiliului Local Sibiu din 29 octombrie. Ansamblul: 665 de apartamente, blocuri de până la 34 de metri, 1.070 de locuri de parcare.

Ansamblul cu 665 de apartamente de pe Calea Șurii Mici, dezbătut public în 2024, ajunge la vot în Consiliul Local Sibiu, joi, 29 octombrie.

Este etapa nouă a unui proiect despre care Ora de Sibiu a scris încă din august 2024, când Primăria a pus în dezbatere publică intenția de elaborare a planului urbanistic zonal (PUZ). Acum, documentația completă a ajuns pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local, de la final de octombrie.

Proiectul de hotărâre, inițiat de primarul Astrid Cora Fodor, propune schimbarea funcțiunii unui teren de 4,6 hectare (46.293 de metri pătrați) dintre Calea Șurii Mici și strada Frigoriferului, din zonă de activități economice cu caracter industrial în zonă mixtă. Terenul aparține mai multor societăți, printre care Rhenania Immo, Pamira Sport și Floradi Prod Com, și unor persoane fizice. În zona de studiu din jurul lui se menține funcțiunea industrială.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Ce s-ar construi

Documentația prevede locuințe colective, birouri, spații comerciale, un aparthotel, o sală de sport și o grădiniță sau un after-school. Potrivit planșelor, ansamblul ar însemna aproximativ 665 de apartamente, în care ar locui circa 1.300 de persoane.

Randări ale ansamblului propus pe Calea Șurii Mici, din documentația PUZ. Foto: Primăria Municipiului Sibiu / Birou de Arhitectură Irina Popa

Spre Calea Șurii Mici ar fi un imobil mixt, cu birouri, comerț și aparthotel, de până la 28 de metri înălțime, alături de sala de sport și de clădirea pentru grădiniță sau after-school. Cele mai înalte clădiri ar fi cele două imobile mixte de pe strada Frigoriferului, cu comerț și servicii la parter și la primul etaj și locuințe la etajele superioare: demisol, parter, opt etaje și nivel retras, adică până la 34 de metri. Blocurile din interiorul ansamblului ar avea între 23 și 29 de metri. Terenul ar putea fi ocupat în proporție de cel mult 30%.

Parcări, străzi și trenul urban

Necesarul calculat este de 1.066 de locuri de parcare, iar proiectul propune 1.070: 530 la demisol și într-un imobil de parcare și 540 supraterane. Două blocuri sunt prevăzute lângă traseul trenului urban, iar avizul CFR cere protecție fonică pentru construcțiile din zona de protecție a căii ferate.

Planșa de zonificare a ansamblului propus între Calea Șurii Mici și strada Frigoriferului. Foto: Primăria Municipiului Sibiu / Birou de Arhitectură Irina Popa

Calea Șurii Mici preia profilul de 35 de metri prevăzut în PUG și în proiectul „Coridor integrat de mobilitate Calea Șurii Mici”. Investitorii ar ceda orașului 1.072 de metri pătrați de teren pentru drum, trotuar și pistă de biciclete și ar plăti lucrările de modernizare, iluminatul public și extinderea rețelelor edilitare. Terenul trece în proprietatea publică după execuția și recepția lucrărilor, cu străzile aduse până la stratul de uzură. Tot pe cheltuiala investitorilor se fac și străzile din interiorul ansamblului.

Ce s-a întâmplat după dezbaterea din 2024

Publicul a putut trimite observații între 28 august și 21 septembrie 2024. Potrivit raportului consultării, a fost depusă o singură sesizare, din partea administratorului unei firme din vecinătate. Aceasta a cerut lărgirea porțiunii interioare a străzii Frigoriferului, parcări publice, trotuare, iluminat, cerut Primăriei de aproape zece ani, după spusele firmei, și hidranți exteriori. Răspunsul din raport: hidranții de pe domeniul public nu țin de competența PUZ-ului și nu cad în sarcina proprietarilor de terenuri. Reacțiile din dezbatere le-am prezentat în octombrie 2024.

PUZ-ul a primit aviz favorabil din partea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism la 13 iunie 2025. Raportul de specialitate al Primăriei, datat 20 octombrie 2026, notează și că, în aprilie 2026, moștenitorul unuia dintre coinițiatorii proiectului, decedat între timp, a cerut suspendarea procedurilor de avizare. Direcția de Urbanism a concluzionat că cererile nu sunt un impediment absolut, pentru că documentația a fost însușită integral de inițiator și nu a fost retrasă sau modificată.

Fiind începută înainte de noul cod din Legea 169/2026, documentația se aprobă după legislația în vigoare la data inițierii, arată raportul.

Aprobarea PUZ-ului nu înseamnă și autorizații de construire. Înainte de ele, proprietarii trebuie să comaseze parcelele, iar documentația ar fi valabilă 36 de luni de la aprobare.

Pe aceeași ordine de zi, din 29 octombrie, se află și PUZ-ul de pe strada Cuarțului, cu CUT majorat cu 20% și blocuri de până la 25 de metri, proiect împotriva căruia au protestat locatarii din Valletta Park. Este o documentație distinctă, cu alt beneficiar și alt proiectant.

Comentarii