Pe scurt: Protestele din Franța au degenerat în confruntări violente cu poliția, iar sute de persoane au fost reținute. Măsurile de securitate au fost sporite în mai multe orașe.

Aproape 1.000 de persoane au fost arestate în Franța sâmbătă, 24 octombrie 2026, în urma unui nou val de proteste de amploare, potrivit Mediafax. La manifestații au participat peste 400.000 de oameni, iar autoritățile au mobilizat aproximativ 70.000 de membri ai forțelor de ordine pentru a gestiona situația.

Deși majoritatea protestelor s-au desfășurat pașnic, în mai multe orașe au avut loc confruntări între protestatari și poliție. Incidente au fost raportate în Paris, Marsilia, Lyon, Bordeaux, Toulouse și Rennes. În capitală, forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și au intervenit în forță împotriva mulțimii în zona Porte de Vincennes, din sud-estul orașului. Unii protestatari au aruncat articole pirotehnice către polițiști, iar poliția a folosit un tun cu apă pentru a dispersa manifestanții și a verificat persoanele din apropierea pieței Nation.

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▶ Vezi pagina acestui video: Aproape 1.000 de arestări în Franța, după protestele la care au ieșit peste 400.000 de oameni — VIDEO

Autoritățile franceze au pregătit operațiunea de securitate după ce protestele din weekendul precedent, generate de nemulțumirile legate de costul vieții, au degenerat în jafuri masive. Pe lângă cei 70.000 de membri ai forțelor de ordine mobilizați sâmbătă, au fost desfășurate și efective militare în cadrul „Operațiunii Sentinelle”, cu misiunea de a proteja obiective strategice și de a permite poliției să se concentreze pe alte intervenții.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a mulțumit autorităților și polițiștilor pentru eforturile depuse în timpul protestelor. El a acuzat „indivizi din extrema stângă și din extrema stângă radicală” că au încercat, „încă o dată, să semene dezordine, în special în momentul în care manifestațiile se dispersau”. „Aceste acte sunt inacceptabile”, a scris ministrul într-o postare pe rețelele de socializare.

Mișcarea „Vestelor Galbene” a lansat un apel pentru organizarea unor noi manifestații pe 31 octombrie.

Măsuri de securitate sporite la congresul partidului Reuniunea Națională de la Orléans

Autoritățile franceze au monitorizat și congresul partidului de extremă-dreapta Reuniunea Națională (Rassemblement National), organizat la Orléans, la sud de Paris. Evenimentul a atras atât susținători ai formațiunii politice, cât și contramanifestanți. Duminică, partidul urmează să organizeze un miting masiv pentru lansarea campaniei prezidențiale a lui Marine Le Pen.

Potrivit Prefecturii regiunii Centre-Val de Loire și a departamentului Loiret, la Orléans au fost mobilizați sâmbătă 3.000 de membri ai forțelor de ordine și ai serviciilor de urgență. În oraș au mărșăluit 13.000 de manifestanți.

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